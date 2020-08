La Fondation La Baie d'Hudson annonce un nouveau programme de bourses visant à soutenir les créateurs autochtones, noirs et de couleur par l'entremise du fonds For the love of film du Festival International du film de Toronto





TORONTO, le 25 août 2020 /CNW/ - À titre de partenaire de longue date du Festival international du film de Toronto, la Fondation La Baie d'Hudson a annoncé aujourd'hui qu'elle remettait 50 000 $ au fonds For the love of film du Festival international du film de Toronto, qui soutient notamment les membres sous-représentés de la communauté cinématographique canadienne. Afin de promouvoir l'engagement de La Baie d'Hudson envers une plus grande diversité et une plus grande inclusion dans ses pratiques commerciales, la Fondation La Baie d'Hudson a décerné à deux créateurs de contenu de Toronto qui se sont eux-mêmes identifiés comme des personnes autochtones, noires ou de couleur, des bourses pour participer au Filmaker Lab du Festival international du film de Toronto, un programme professionnel conçu pour développer les talents des créateurs émergents et ouvrir des portes à ceux qui en ont le plus besoin.

« Bien que le Festival international du film de Toronto soit un peu différent cette année, La Baie d'Hudson est fière d'annoncer que Shawn Gerrard et Jeff Wong sont les récipiendaires de la bourse de la Fondation La Baie d'Hudson offerte dans le cadre du programme Filmaker Lab du Festival international du film de Toronto », a mentionné Iain Nairn, président et chef de la direction de La Baie d'Hudson. « En plus de s'efforcer d'assurer une plus grande diversité et une plus grande représentation à l'interne, La Baie d'Hudson tient également à soutenir les personnes autochtones, noires et de couleur dans ses activités externes. Nous sommes très fiers de contribuer à l'important travail de Shawn Gerrard et de Jeff Wong dans le cadre de la mission de la Fondation La Baie d'Hudson », a-t-il ajouté.

«?Nous sommes ravis de bénéficier de l'important soutien de la Fondation La Baie d'Hudson cette année?», ont déclaré Cameron Bailey et Joane Vicente, codirecteurs du Festival international du film de Toronto. «?C'est grâce à de tels partenariats que nous élargissons la portée de nouvelles perspectives et de nouvelles idées. Le Festival international du film de Toronto se consacre à mettre en lumière le travail des personnes noires, autochtones ou de couleur et à faire entendre davantage leurs voix. Nous sommes impatients de voir ce qu'ensemble, nous pourrons réaliser?».

Shawn Gerrard - Shawn Gerrard est un cinéaste de Toronto et un ancien élève du programme de production cinématographique et de scénarisation de l'Université York. Il a réalisé un certain nombre de courts métrages, dont Isaiah's Birthday (2014), My Viola (2015), The House on Carter Road et Call Me When You Get There, ainsi que le long métrage Space & Time (2017). Ses films mettent l'accent sur les luttes dans lesquelles doivent s'engager les personnes qui cherchent à se tailler une place la société. Inspiré de son héritage biracial, le thème principal de l'oeuvre de Shawn Gerrard est la mise en contexte de ses personnages quant à leur identité raciale et aux problèmes d'injustice auxquels ils font face. Il traite de la famille et de la race, et de la façon dont ces dernières peuvent, ou non, définir une personne et jouer un rôle essentiel dans ce qu'elle fera plus tard.

Jeff Wong - Jeff Wong est né à Vancouver. Il a étudié la scénarisation et la photographie à l'Université Columbia et a terminé le programme d'études supérieures en cinéma de la NYU à Singapour. Ses courts métrages comprennent Doug (2008), dont la première a eu lieu au USA Film Festival, et H'mong Sisters (2012), dont la première a eu lieu au Festival international du film de Toronto. Au cours des dernières années, il a travaillé sur des publicités et des vidéoclips pour des marques comme Huawei et des artistes comme Jackie Chan. Il espère revenir au film narratif en réalisant son premier long métrage.

La Baie d'Hudson tient également à souligner un film exceptionnel de la 45e édition du Festival international du film de Toronto en parrainant une projection du film MLK/FBI, qui fait partie de la sélection officielle de 2020. Réalisé par Sam Pollard, ce documentaire traite des moyens utilisés par le FBI pour surveiller et harceler Martin Luther King Jr. Les cinéphiles pourront assister à la projection de MLK/FBI le 15 septembre. Des mesures de sécurité seront en place pour protéger leur santé. À compter du 25 août, on trouvera sur le site tiff.net la liste officielle des films du Festival international du film de Toronto, l'horaire des projections et des renseignements sur les lieux où chaque film sera projeté (en salle et en ligne, par l'entremise du Bell Digital Cinema).

À PROPOS DE LA BAIE D'HUDSON

Constituée en 1670, la Compagnie de la Baie d'Hudson est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Avec ses 89 magasins à assortiment complet et son magasin en ligne labaie.com , La Baie d'Hudson est la plus importante chaîne de grands magasins au Canada. Elle s'est bâti une réputation de qualité, de bon service et de style grâce à ses assortiments attrayants d'articles griffés et de marques exclusives et populaires dans les secteurs de la mode, des produits de beauté, des articles pour la maison et des accessoires, et à ses concepts de restauration uniques. La Baie d'Hudson fait partie du portefeuille de marques de HBC. Ses rayures emblématiques sont une marque déposée de la Compagnie de la Baie d'Hudson.

À PROPOS DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE TORONTO

Le Festival international du film de Toronto est un organisme culturel à but non lucratif dont la mission est de transformer la façon dont les gens voient le monde grâce au cinéma. Chef de file international de la culture cinématographique, le Festival international du film de Toronto comprend divers projets : le Festival lui-même, qui a lieu en septembre, le centre TIFF Bell Lightbox, qui, en plus de présenter de grandes expositions, comprend cinq salles de cinéma et des locaux consacrés au divertissement et à l'apprentissage, ainsi que le novateur programme de distribution de films Film Circuit. Les retombées économiques annuelles de l'organisme sont de 189 millions de dollars canadiens. Le centre TIFF Bell Lightbox est généreusement soutenu par divers donateurs, dont le commanditaire-fondateur Bell, la province de l'Ontario, le gouvernement du Canada, la ville de Toronto, la famille Reitman (Ivan Reitman, Agi Mandel et Susan Michaels), The Daniels Corporation et la Banque Royale du Canada. Pour en savoir plus, visitez le tiff.net.

