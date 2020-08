Lumen Freedom annonce la fourniture de son premier système de recharge sans fil pour véhicules électriques (WEVC), destiné à l'Hyper-GT Ultimate Series de McLaren, le Speedtail





Lumen Freedom, un des principaux fabricants mondiaux de systèmes de recharge sans fil pour véhicules électriques (WEVC), annonce aujourd'hui la fourniture de son premier système de recharge sans fil à McLaren Automotive pour le Speedtail Hyper-GT, présenté par le McLaren Tech Club.

Le système WEVC deviendra bientôt le mode de recharge de choix, de nombreux constructeurs automobiles prévoyant de mettre en oeuvre cette nouvelle technologie sur les futurs modèles.

Le WEVC permet une recharge mains libres, efficace, propre et discrète avec des niveaux de performance égaux ou supérieurs à ceux des systèmes câblés.

De la recharge statique à la recharge dynamique en continu sur les autoroutes, le développement et l'adoption du WEVC rend la conduite des VE encore plus attrayante et élimine la pollution visuelle urbaine. Le WEVC encourage également le développement et l'adoption futurs de la conduite autonome.

Lumen Freedom exploite un centre technique avancé et sécurisé basé à Melbourne, en Australie.

À propos de Lumen Group

Le Lumen Group est un des principaux intégrateurs de systèmes automobiles. Lumen offre une capacité de fourniture de services complets, de la conception à la fabrication, à l'échelle mondiale. Avec plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie automobile, Lumen est connu pour sa grande efficacité et sa flexibilité à répondre aux besoins des clients.

Lumen Freedom, membre du groupe Lumen, se consacre à la conception, la fabrication et l'intégration de systèmes de recharge sans fil pour véhicules électriques (WEVC). Lumen Freedom détient une licence de WiTricity pour le développement et la commercialisation de WEVC.

