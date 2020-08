Parcs Canada annonce l'inauguration de la jetée de Chambly





CHAMBLY, QC, le 25 août 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à investir dans la préservation et la restauration de nos lieux historiques nationaux afin que les Canadiens et les Canadiennes puissent y vivre des expériences significatives qui les rapprochent de l'héritage naturel et culturel de ces endroits exceptionnels.

Aujourd'hui, l'honorable Pablo Rodriguez, lieutenant du Québec et leader du gouvernement à la Chambre des communes, a inauguré la jetée du lieu historique national du Canal-de-Chambly au nom du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson. Le gouvernement du Canada a investi près de 10 millions de dollars pour redonner accès aux citoyens et aux milliers de visiteurs à ce site emblématique.

La jetée de Chambly (aussi appelée quai fédéral) est située au coeur du Vieux-Chambly, en aval de l'écluse no 1 dans le bassin de Chambly. Les nouvelles installations assurent la sécurité des usagers et le maintien des activités de plaisance qui sont associées à la vie du canal. Un nouveau mobilier urbain a également été intégré au projet pour rendre l'expérience de visite des plus agréables.

Véritable oasis pour les amateurs de vélo, de navigation et de plein air, le canal de Chambly offre un moment de pure détente dans un environnement façonné par 175 ans d'histoire. Par ailleurs, les neuf écluses du canal, de même qu'un pont, sont maintenant activées manuellement par les éclusiers, comme à l'époque de l'inauguration du canal en 1843.

Ces dernières années, le lieu historique national du Canal-de-Chambly a bénéficié d'une véritable cure de jeunesse avec, entre autres, les projets d'infrastructure de la jetée de Chambly et de la restauration des écluses nos 1, 2, 3 et 9, situées à Chambly et à Saint-Jean-sur-Richelieu. Grâce aux investissements dans l'infrastructure, Parcs Canada protège et préserve nos trésors nationaux, tout en soutenant les économies locales et en contribuant à la croissance du secteur du tourisme.

« Il y a deux ans, j'étais ici pour dire aux gens de Chambly qu'on allait rajeunir la jetée fédérale du Canal-de-Chambly. Aujourd'hui, grâce à nos investissements, c'est chose faite et les piétons, les cyclistes et tous les visiteurs peuvent en profiter. On peut être fier. C'est un énorme coup de pouce au tourisme et aux nombreux emplois qui en dépendent.»

Construite au début des années 1840, la structure de la jetée de Chambly a été modifiée à de nombreuses reprises jusqu'à aujourd'hui. La jetée de Chambly est une ressource culturelle importante du lieu historique national du Canal-de- Chambly . Avec les logettes historiques, la maison du surintendant représente l'une des composantes principales de l'entrée nord de cet important corridor de navigation sur la rivière Richelieu .

a été modifiée à de nombreuses reprises jusqu'à aujourd'hui. La jetée de est une ressource culturelle importante du lieu historique national du Canal-de- . Avec les logettes historiques, la maison du surintendant représente l'une des composantes principales de l'entrée nord de cet important corridor de navigation sur la rivière . À la suite des inondations de la rivière Richelieu en 2011, la jetée de Chambly a été fermée pour une question de sécurité des usagers. À partir de l'automne 2018, des travaux de réfection se sont déroulés sur une période de 18 mois.

en 2011, la jetée de a été fermée pour une question de sécurité des usagers. À partir de l'automne 2018, des travaux de réfection se sont déroulés sur une période de 18 mois. Le gouvernement du Canada a investi 50 millions de dollars pour réaliser des travaux d'infrastructures au lieu historique national du Canal-de- Chambly dans le cadre du plus important plan d'infrastructure fédéral de l'histoire de Parcs Canada. Cet investissement permettra d'assurer la protection et la préservation de ces endroits prisés dans l'avenir.

