Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys met en place l'école virtuelle ÉVA pour les élèves ayant une restriction médicale





MONTRÉAL, le 25 août 2020 /CNW Telbec/ - Innovateur et à l'écoute des besoins des enfants, le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) annonce la création de l'école ÉVA (École virtuelle assistée); un établissement virtuel de niveaux préscolaire, primaire et secondaire à l'intention des élèves de son territoire qui doivent rester à la maison durant toute la période de pandémie pour des raisons médicales particulières.

« Nous sommes conscients que certains élèves ont des conditions médicales particulières qui les empêcheront de participer aux activités pédagogiques habituelles en classe durant la période de pandémie et nous tenions à leur offrir les services dont ils ont besoin pour poursuivre leur apprentissage à distance. Les différentes équipes du CSSMB ont toujours su innover et nous poursuivons dans cette direction afin d'assurer la réussite de tous », mentionne Dominic Bertrand, directeur général du CSSMB.

ÉCOLE ÉVA

Constituée d'une direction d'école, d'enseignantes et d'enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire, l'école ÉVA permettra aux élèves admissibles de poursuivre leurs apprentissages en ligne. Ceux-ci seront jumelés à une enseignante-tutrice ou un enseignant-tuteur qui les accompagnera durant l'année scolaire 2020-2021. « Grâce à la création de cette école virtuelle, nos passionnés de l'éducation pourront continuer d'enseigner aux élèves en utilisant des approches pédagogiques adaptées à leurs besoins », déclare avec enthousiasme Josée Lapierre, directrice de l'école ÉVA.

Un calendrier scolaire et un horaire prédéterminé de cours virtuels répartis du lundi au vendredi sont au programme pour les petits et les plus grands. En plus des communications régulières de la direction, des membres du personnel enseignant et des spécialistes, les parents pourront compter sur un service d'accompagnement en technologies de l'information afin de s'assurer que les équipements utilisés par les élèves soient pleinement fonctionnels. Des prêts d'ordinateurs sont également prévus pour les élèves qui en feront la demande.

L'école virtuelle, qui accueillera ses élèves le 8 septembre prochain, comptera sur l'expérience et l'expertise de spécialistes, professionnelles et professionnels en éducation, et de conseillères et conseillers pédagogiques. Des technopédagogues assisteront l'équipe-école pour faciliter le cheminement pédagogique des élèves de l'école ÉVA.

CONDITIONS

Les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire du territoire du CSSMB qui ont un certificat médical indiquant qu'ils ne peuvent se présenter en classe durant toute la période de pandémie pourront faire une demande d'admission. Pour plus d'information : ecoleeva@csmb.qc.ca

Les élèves qui fréquentent une école du CSSMB et qui seront absents pour une courte période durant l'année scolaire continueront d'être accompagnés par le personnel habituel de l'établissement fréquenté.

Les écoles du CSSMB mettent la touche finale aux préparatifs liés à la rentrée. Les mesures dictées par la santé publique ont été mises en place et continueront de l'être jusqu'à nouvel ordre. Les membres du personnel seront heureux d'accueillir les élèves au cours des prochains jours.

ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS EN CLASSE

La création de l'école ÉVA permettra du même coup aux enseignantes et aux enseignants des 75 écoles primaires et des 14 écoles secondaires du CSSMB d'être entièrement dédiés aux élèves qui seront en classe dès la rentrée prochaine.

À PROPOS DU CSSMB

Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys est le deuxième plus grand centre de services scolaire au Québec avec plus 11 500 employés dédiés à la réussite de 75 000 élèves issus de près de 200 pays et répartis dans 102 établissements sur l'île de Montréal. Référence en éducation, le CSSMB est un chef de file en diplomation et en qualification avec un taux de 87,8 %, ce qui le classe parmi les plus performants de la province.

