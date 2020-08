Insider Intelligence nomme Zia Daniell Wigder au poste de vice-présidente directrice en charge des contenus





Insider Intelligence a annoncé aujourd'hui que Zia Daniell Wigder rejoint la société au poste de vice-présidente directrice en charge des contenus. Mme Wigder, qui a récemment quitté ses fonctions de responsable en chef des contenus à l'échelle mondiale chez Shoptalk, supervisera les activités de recherche et de contenus chez Insider Intelligence, la société récemment nommée composée d'eMarketer et de Business Insider Intelligence.

Mme Wigder dirigera une équipe en expansion composée de chercheurs, d'analystes, de prévisionnistes et de rédacteurs expérimentés ? un groupe auquel ont été ajoutés 30 nouveaux membres rien qu'en 2020. Elle s'appuiera sur les recherches renommées de la société dans les zones de couverture existantes, notamment dans la publicité, le marketing, les médias et le commerce électronique de détail, et dirigera la poursuite du développement des secteurs verticaux des services financiers et de la santé numérique. Par ailleurs, Mme Wigder travaillera en étroite collaboration avec Geoff Ramsey, évangéliste en chef et cofondateur d'eMarketer, pour mettre en avant le produit du travail de l'équipe auprès des clients et du marché dans son ensemble.

« L'arrivée de Mme Wigder dans notre équipe en expansion nous réjouit au plus haut point », a déclaré Barbara Peng, présidente d'Insider Intelligence. « Mme Wigder a la formation et l'expérience idéales pour nous aider à continuer à faire en sorte qu'Insider Intelligence produise des dossiers à ne pas manquer pour n'importe quelle société cherchant à capitaliser sur la transformation numérique ultra rapide impactant tous les secteurs. »

Mme Wigder a plus de 20 années d'expérience dans les recherches et la gestion. Chez Shoptalk, la conférence leader mondiale pour le commerce de détail et électronique, Mme Wigder a supervisé les activités de recherche et de contenus. Mme Wigder a aidé la société à se développer, qui est passée du statut de startup composée de quatre personnes à celui de conférence consacrée au commerce de détail à la croissance la plus rapide au monde. Elle a dirigé le lancement de la division Contenus originaux de la société, qui offre des études sur la transformation du secteur du commerce de détail basées sur des données, des études de cas et des analyses.

Avant Shoptalk, Mme Wigder était vice-présidente et directrice de recherche chez Forrester Research, où elle a dirigé une équipe d'analystes couvrant les technologies du commerce, les paiements et la mondialisation.

« Je suis enchantée de rejoindre Insider Intelligence et de travailler avec une équipe aussi phénoménale. La transformation numérique n'a jamais été aussi essentielle pour les entreprises, et aussi bien eMarketer que Business Insider Intelligence sont en première ligne pour aider les entreprises à faire cette transition. Je suis impatiente de faire profiter ce nouveau poste passionnant de ma vaste expérience acquise dans tout un éventail de milieux ? des startups financées par le capital-risque à des sociétés de recherche établies. »

Mme Wigder rendra compte à Mme Peng et sera basée au siège social mondial de la société à New York.

À propos d'Insider Intelligence

Créée en 2020 suite au regroupement d'eMarketer et de Business Insider Intelligence (BII), Insider Intelligence ambitionne de devenir le plus important service de recherches au monde axé sur la transformation numérique. Insider Intelligence aide des milliers de leaders mondiaux dans leurs secteurs à mieux comprendre et prévoir les tendances et développements critiques qui transforment rapidement leurs secteurs. Chaque année, Insider Intelligence produit près de 300 rapports, 7 000 tableaux, 1 500 lettres d'information et 200 prévisions pour un nombre croissant de thématiques comme la publicité et le marketing, les données démographiques sur les consommateurs, les réseaux sociaux, la vidéo, la téléphonie mobile, le commerce électronique et de détail, les télécoms et les technologies, les services financiers et la santé numérique. Insider Intelligence appartient au groupe Axel Springer SE, basé à Berlin.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

