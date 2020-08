Invitation aux médias - Inauguration de l'unité de retraitement des dispositifs médicaux de l'Hôpital de Gaspé

Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et...

Religions for Peace (RfP), la plus grande plateforme multiconfessionnelle du monde avec ses 90 filiales nationales et six filiales régionales, a lancé le « Fonds humanitaire multiconfessionnel » (MRHF, pour Multi-Religious Humanitarian Fund) en...