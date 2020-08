Le Club des petits déjeuners salue la décision du gouvernement du Québec d'étendre l'aide alimentaire à toutes les écoles





MONTRÉAL, 25 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Club des petits déjeuners salue la décision du gouvernement du Québec d'étendre la mesure d'aide alimentaire à toutes les écoles du Québec, et ce, peu importe leur indice de défavorisation en raison des conséquences de la pandémie sur les familles et les enfants. Le Club voit cette annonce comme un pas de plus vers la mise en place d'un programme national d'alimentation scolaire universel.



« Nous accueillons chaleureusement cette annonce du gouvernement du Québec qui arrive à point pour les enfants du Québec alors que les répercussions de la pandémie sont considérables pour plusieurs familles et leurs enfants. », souligne Marie-Claude Bienvenue, vice-présidente affaires-gouvernementales, Québec, et affaires municipales au Club des petits déjeuners. « Il est faux de penser que seuls les enfants qui fréquentent des écoles situées dans des quartiers défavorisés ont besoin de soutien. L'insécurité alimentaire n'a pas de code postal et nous saluons la proactivité du gouvernement dans ce dossier. »

« Chose certaine, si des établissements scolaires ont besoin de l'expertise du Club à la suite de l'annonce de ce matin, nous serons là pour eux. », précise Marie-Josée Lapratte, codirectrice nationale des programmes au Club des petits déjeuners. « Il y a au Québec un solide écosystème oeuvrant à contrer l'insécurité alimentaire des enfants et des familles. Plusieurs organismes jouent un rôle actif en alimentation scolaire tant au niveau du petit déjeuner, du dîner, des collations et de l'éducation nutritionnelle et culinaire. Il serait souhaitable que dans un avenir rapproché, le gouvernement et cet écosystème travaillent ensemble pour bâtir une vision de l'alimentation scolaire universelle, durable et inclusive, basée sur un modèle de coûts partagés. C'est la mission que poursuit le Club depuis 25 ans. »

Rappelons que le Club lançait il y a quelques jours sa campagne de financement de la rentrée scolaire. D'après les données recueillies par le Club des petits déjeuners, c'est plus d'un million d'enfants qui arrivaient à l'école le ventre vide au Canada avant la pandémie. Pour l'année scolaire à venir, l'organisme s'attend à une augmentation fulgurante pour atteindre plus de deux millions de jeunes dans cette situation. On parlera donc d'un enfant sur trois, plutôt qu'un sur quatre, qui ira à l'école sans déjeuner.

Pour contribuer à la campagne de la rentrée du Club des petits déjeuners, visitez le site clubdejeuner.org/rentreescolaire2020 ou textez CLUB au 20222.

Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gestion, l'approche du Club permet d'offrir bien plus qu'un petit déjeuner aux enfants, reposant sur l'engagement, la valorisation et le développement des capacités dans une formule optimale adaptée aux besoins locaux. Présent sur l'ensemble du territoire canadien, le Club des petits déjeuners contribue à nourrir plus de 243?500 enfants canadiens dans 1?809 établissements scolaires au pays. Apprenez-en plus sur notre site Internet au clubdejeuner.org ou suivez-vous sur Facebook , Instagram et Twitter .

