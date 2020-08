Le Sommet Prêt pour l'avenir Objectif avenir RBC est un événement virtuel qui vise à réunir les jeunes afin de les aider à se préparer pour l'avenir et le marché du travail postpandémie





Les participants pourront y écouter des conseils judicieux et des témoignages inspirants de professionnels, experts sectoriels, jeunes influenceurs et athlètes d'élite canadiens de premier ordre

TORONTO, le 25 août 2020 /CNW/ - Pour les jeunes Canadiens, passer des études au marché du travail représente toujours un défi, même quand tout va pour le mieux. Partout au pays, les jeunes ont été durement touchés par la pandémie de COVID-19 et ont des doutes quant à leur avenir.

RBC veut aider les jeunes Canadiens à garder le cap et à se préparer pour l'avenir en les encourageant à apprendre, à se perfectionner et à réaliser leur plein potentiel. C'est pourquoi nous sommes ravis de présenter le Sommet Prêt pour l'avenir Objectif avenir RBC, une expérience virtuelle gratuite offerte par Objectif avenir RBC le 26 août à 15 h (HE).

Le sommet, qui s'inscrit dans l'engagement continu de RBC envers la jeunesse, réunit des professionnels, experts sectoriels, jeunes influenceurs et athlètes d'élite canadiens à l'occasion d'un forum virtuel où les jeunes pourront profiter de conseils sur la manière de trouver leur voie dans un milieu professionnel perturbé, en 2020 et au-delà.

« Si l'on veut donner aux jeunes les moyens d'être prêts pour l'avenir, il faut d'abord être ensemble pour pouvoir échanger des témoignages, des conseils et des idées et apprendre les uns des autres, affirme Mark Beckles, directeur général principal, Innovation et stratégie jeunesse, RBC. Dans le contexte actuel, il est impossible de se réunir dans un environnement physique alors que le besoin d'interagir se fait de plus en plus pressant. De concert avec nos partenaires, nous avons donc adapté nos programmes et nos ressources à cette nouvelle normalité. Le sommet virtuel est l'un des multiples moyens qu'offre RBC pour aider les jeunes à se concentrer sur l'avenir. »

Les invités au sommet prendront part à des discussions de groupe, à des entrevues et à des activités axées sur les quatre piliers d'Objectif avenir RBC : le développement des aptitudes, le réseautage, l'expérience de travail et le bien-être mental.

Détails de l'événement :





Date : le 26 août 2020





Heure : 15 h (HE) ou midi (HP)





Inscription (gratuite) : www.rbc.com/pretpourlavenir





Animatrice : Sangita Patel





En vedette : Pascal Siakam, RJ Barret, Sarah Wells, Tyler Smith, Akim Aliu et Natasha Cloud. Aussi : une performance musicale spéciale de Loud Luxury et de nombreux autres jeunes professionnels et experts sectoriels.





Plateforme : YouTube

Objectif avenir RBC vise à aider les jeunes Canadiens à se préparer aux emplois de demain. Lancée en 2017, cette initiative injecte 500 millions de dollars dans des programmes axés sur le perfectionnement des aptitudes, le réseautage, l'acquisition d'expériences de travail, et l'accès à du soutien et à des services en matière de bien-être mental. Objectif avenir RBC est le plus important engagement de l'histoire de RBC à l'égard d'un enjeu social.

