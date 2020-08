Un organisme de femmes au Québec lance un film qui démystifie les stéréotypes sur les femmes musulmanes





MONTRÉAL, le 25 août 2020 /CNW Telbec/ - Institut F, un organisme à but non lucratif, tiendra la première de son film, Pluri'Elles, le 26 août, 2020 à 19h.

Due à la pandémie actuelle liée à la Covid-19 et compte tenu que nous avons la santé et la sécurité des spectatrices et spectateurs à coeur, la projection ainsi que le panel qui s'en suivra seront tenus virtuellement.

En mettant de l'avant la vie de six jeunes Québécoises musulmanes travaillant dans différents domaines, le documentaire veut capturer des expériences réelles, déconstruisant ainsi les mythes qui nuisent au vivre ensemble et inspirant résilience et persévérance auprès des jeunes Québécoises musulmanes.

«Durant les 15 dernières années, le discours politique à propos des Québécoises musulmanes convergeait souvent vers des propos essentialisants et réducteurs des réalités multiples de ces femmes. Il pouvait également avoir un effet démobilisateur pour les générations plus jeunes. Nous avons alors voulu à l'Institut F écouter ce que des jeunes Québécoises musulmanes ont à nous dire à propos de leurs rêves, de leur enfance, de leurs passions et de leurs défis» a affirmé Asmaa Ibnouzahir, directrice et fondatrice de l'Institut F.

« Je pense que la diversité des femmes musulmanes surtout à Montréal n'est pas connue du grand public et que c'est une richesse qu'il faut partager au grand jour. » a déclaré Yasmine Arfaoui, chargée du projet Pluri'Elles.

La création du documentaire Pluri'Elles a été rendue possible grâce à un financement de la Fondation Inspirit et à un partenariat avec la Fondation Filles d'Action.

Fondé en 2017, l'Institut F vise à promouvoir l'épanouissement spirituel, intellectuel et socio-économique des filles et des femmes musulmanes au Québec en focalisant ses actions autour de trois dimensions: SAVOIR, ÊTRE et AVOIR.

Nos efforts veulent outiller les femmes musulmanes afin qu'elles libèrent leur potentiel pour amener le changement social!

