L'arthrite, ce n'est pas rien, disent les personnes qui en sont atteintes





TORONTO, 25 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Six millions de Canadiens sont atteints d'arthrite, mais ceux qui vivent avec la maladie disent que son impact sur leur vie est trop souvent minimisé. Plus de 79 % des répondants à un récent sondage de la Société de l'arthrite déclarent que les gens ne prennent pas la maladie au sérieux.



«?L'arthrite est une maladie grave, affirme Trish Barbato, présidente et chef de la direction de la Société de l'arthrite. C'est le problème de santé chronique le plus courant au Canada et il a un effet dévastateur sur les gens, leur causant de la douleur, limitant leur mobilité et minant leur qualité de vie. Et malheureusement, l'arthrite ne se guérit pas.?»

En septembre, la Société de l'arthrite souligne le Mois de l'arthrite en visant à recueillir 1 million de dollars et à mobiliser 1 million de personnes pour soutenir les 6 millions de Canadiens atteints d'arthrite.

«?Le défi est réel et il est temps de passer à l'action. Si nous n'accordons pas plus d'importance à ce problème, le nombre de Canadiens atteints d'arthrite pourrait atteindre neuf millions d'ici 2040?», déclare Mme Barbato.

Tout au long du mois, la Société de l'arthrite demandera aux Canadiens d'ajouter leur voix à celle des nombreuses personnes qui disent «?L'arthrite ne m'arrêtera pas?» et de contribuer à la recherche de solutions.

Parmi les personnes qui soutiennent déjà la cause, mentionnons le célèbre annonceur maison des Canadiens de Montréal Michel Lacroix et Mark Zecchino de Golf Talk Canada.

On soulignera aussi le Mois de l'arthrite au moyen d'activités de collecte de fonds, de webinaires et de mises à jour importantes au sujet des dernières recherches sur l'arthrite.

Apprenez-en davantage au www.arthrite.ca/1pour6millions .

Faits sur l'arthrite

L'arthrite regroupe plus de 100 affections touchant les articulations et d'autres tissus.

1 Canadien sur 5 est atteint d'arthrite, et cette proportion devrait atteindre 1 sur 4 d'ici 2040.

Plus de la moitié des personnes atteintes d'arthrite ont moins de 65 ans.

Près de 60 % des personnes atteintes d'arthrite sont de sexe féminin.

Il y a 24?000 enfants qui souffrent d'arthrite.

L'arthrite est incurable ? pour le moment ?, ce qui veut dire qu'une personne qui reçoit un diagnostic d'arthrite devra composer avec les défis et les conséquences dévastatrices de la maladie toute sa vie.

À propos de la Société de l'arthrite

La Société de l'arthrite est le seul organisme de bienfaisance canadien qui oeuvre pour un monde où les gens sont libérés des effets dévastateurs de l'arthrite. Nous représentons les six millions de Canadiens qui vivent avec l'arthrite aujourd'hui, ainsi que les millions d'autres qui sont touchés par la maladie ou à risque de la développer. Grâce à la confiance et au soutien de nos donateurs, de nos commanditaires et de nos bénévoles, la Société de l'arthrite est la plus importante source d'investissements canadiens dans la recherche de pointe sur l'arthrite du secteur caritatif et un chef de file dans la défense proactive de la cause et le développement d'information et de soutiens novateurs visant à améliorer la santé des personnes atteintes d'arthrite. La Société de l'arthrite est agréée par le Programme de normes d'Imagine Canada. Visitez www.arthrite.ca .

Pour tout renseignement supplémentaire ou pour obtenir une entrevue :

Diane De Bonville

Directrice des communications ? Division du Québec

Société de l'arthrite

514-601-7697

ddebonville@arthrite.ca

Communiqué envoyé le 25 août 2020 à 09:05 et diffusé par :