CGI propose trois compétences organisationnelles pour aider les leaders à surmonter les défis d'affaires engendrés par la COVID-19

MONTRÉAL, le 25 août 2020 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB) a publié une nouvelle étude, « Tracer la voie de l'avenir avec résilience et adaptabilité », qui présente les compétences organisationnelles dont les leaders des secteurs public et privé ont besoin pour surmonter les importants défis économiques et opérationnels engendrés par la pandémie de COVID-19. Rédigée par George D. Schindler, président et chef de la direction, cette étude s'inscrit dans le cadre des propositions détaillées que nous avons élaborées pour aider nos clients à répondre à des défis sans précédent, à rebondir avec efficacité et à réinventer leurs façons de travailler.

Au coeur de l'étude se trouvent les conclusions du Baromètre mondial CGI, dégagées des conversations consultatives annuelles durant lesquelles des leaders de CGI rencontrent des leaders des fonctions d'affaires (équipes métiers) et des TI pour recueillir leur point de vue sur les tendances ayant une incidence sur leur entreprise. À la lumière de notre analyse et des conclusions provenant des entreprises les plus performantes et qui indiquent produire des résultats grâce à leurs stratégies numériques, notre étude définit trois compétences organisationnelles cruciales pour relever des défis sans précédent.

Maîtriser l'agilité organisationnelle - Les organisations continueront à adopter de nouvelles façons de travailler afin d'atténuer les impacts de la pandémie. Parmi les hauts dirigeants du secteur privé, l'agilité organisationnelle figure en 3 e place des priorités d'entreprise cette année. Pourtant, seulement 18 % d'entre eux indiquent que leur entreprise est hautement agile. L'étude de CGI révèle que les organisations dotées d'une agilité organisationnelle élevée surpassent leurs pairs de deux à trois fois en termes de revenus et de croissance rentable.





Repenser la chaîne d'approvisionnement technologique - La pandémie a mis en évidence l'importance pour la chaîne d'approvisionnement technologique de s'adapter aux nouvelles réalités avec agilité et élasticité, et d'instaurer davantage de résilience quant à la façon dont les organisations offrent leurs produits et services. Lorsqu'interrogés sur leurs principaux investissements en innovation, les hauts dirigeants citent la modernisation, l'automatisation et la robotique ainsi que les technologies en nuage - éléments clés qui composent les chaînes d'approvisionnement technologiques modernes et résilientes.





Mettre en place le travail du futur - Les interactions numériques avec les clients et les citoyens ont pris une importance nouvelle. Les hauts dirigeants citent les « outils numériques pour les employés » comme la 2e plus importante initiative de transformation numérique. De plus, 88 % des hauts dirigeants ne constatent pas encore de résultats après la mise en oeuvre de leurs stratégies numériques d'entreprise.

« La crise a contraint plusieurs d'entre nous à nous poser des questions fondamentales sur notre façon de vivre, d'interagir et de travailler. De toute évidence, de nombreux changements surviendront encore, mais une chose est certaine : la technologie continuera à être au coeur des futures chaînes de valeur qui offrent des services aux consommateurs et aux citoyens, a affirmé M. Schindler. Alors que plusieurs font des prédictions audacieuses sur le "quoi" et le "quand" de la nouvelle normalité, nous croyons qu'il est plus important que jamais de nous concentrer sur "comment" créer de la valeur. »

CGI aide ses clients à s'adapter aux changements économiques et du marché depuis plus de 40 ans. Elle a démontré son ingéniosité et sa capacité à aider ses clients à examiner et à réinventer leurs chaînes de valeur pour surmonter des changements sans précédent. En plus des compétences clés dont nos clients ont besoin pour aborder l'avenir, l'étude présente des études de cas sur les entreprises les plus performantes. Pour demander un exemplaire, visitez : https://www.cgi.com/fr/etudes-techniques/cgi3r/tracer-la-voie-de-lavenir-avec-resilience-et-adaptabilite.

À propos de Répondre. Rebondir. Réinventer.

Nous croyons que les organisations traverseront les phases de la crise à des rythmes différents. Nous appelons ces phases Répondre, Rebondir et Réinventer : Répondre pour aborder les besoins immédiats d'exploitation durant la crise, Rebondir pour relever les défis tactiques associés à la phase de sortie de crise et les nouvelles exigences d'affaires et Réinventer pour reconfigurer les modèles opérationnels qui offriront de nouvelles façons d'interagir avec les clients et citoyens après la crise. Durant ces phases, CGI aide ses clients à mettre à profit la technologie pour accélérer une mise en oeuvre réussie de leurs stratégies d'entreprise et émerger de la crise plus solides que jamais. Pour consulter des exemples sur la façon dont nous soutenons nos clients, visitez cgi.com/3R ou suivez la conversation sur LinkedIn et Twitter grâce au mot-clé #CGI3R.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 77?500 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2019, CGI a généré des revenus de 12,1 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

