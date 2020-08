Avis aux médias - Mise à jour sur la COVID-19 (25 août 2020) - Des ministres et des fonctionnaires du gouvernement du Canada tiendront une conférence de presse sur la maladie à coronavirus

Six millions de Canadiens sont atteints d'arthrite, mais ceux qui vivent avec la maladie disent que son impact sur leur vie est trop souvent minimisé. Plus de 79 % des répondants à un récent sondage de la Société de l'arthrite déclarent que les gens...

Agendia, Inc., un leader mondial de l'oncologie de précision relative au cancer du sein, a annoncé la publication d'analyses de coûts impliquant plusieurs pays et issues d'un essai pivot, MINDACT, dans l'European Journal of Cancer. Cet essai montre...

Thérapeutique Knight inc. [«?Knight?»] et TherapeuticsMD, Inc. [«?TherapeuticsMD?»], ont annoncé aujourd'hui l'approbation d'IMVEXXY® par Santé Canada. Au Canada, IMVEXXY est indiqué pour le traitement de la dyspareunie post-ménopausique modérée...