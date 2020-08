Restaurants Canada demande au prochain gouvernement du Nouveau-Brunswick d'appuyer la reprise du secteur des services alimentaires





FREDERICTON, New Brunswick, 25 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Restaurants Canada demande à tous les partis qui espèrent former le prochain gouvernement du Nouveau-Brunswick d'adopter ses recommandations pour aider les restaurants de la province à se remettre de la crise de la COVID-19 qui perdure.



« Les restaurants jouent un rôle critique dans la création d'emplois, la croissance économique et le dynamisme des quartiers », commente Luc Erjavec, vice-président, Canada Atlantique de Restaurants Canada. « Restaurants Canada compte travailler étroitement avec le prochain gouvernement du Nouveau-Brunswick pour assurer que les entreprises de services alimentaires ont ce qu'il leur faut pour continuer à contribuer à la reprise de la province. »

Les restaurants du Nouveau-Brunswick prévoient un an ou plus pour récupérer

Non seulement le secteur des services alimentaires du Nouveau-Brunswick a-t-il été l'un des premiers et des plus durement touchés par la COVID-19, mais il sera également parmi les plus lents à s'en remettre.

Selon un sondage de Restaurants Canada mené entre le 25 juin et le 3 juillet derniers :

La majorité des restaurants du Nouveau-Brunswick ne sont toujours pas rentables : 47 % des répondants indiquent qu'ils continuent de fonctionner à perte et 24 % disent simplement atteindre le point mort.

47 % des répondants indiquent qu'ils continuent de fonctionner à perte et 24 % disent simplement atteindre le point mort. Plus de la moitié des restaurants qui continuent de fonctionner à perte prévoient qu'il leur faudra au moins un an pour redevenir rentables. 10 % ont répondu 6 mois ou moins; 33 % ont dit 7 mois à un an; 43 % prévoient entre un an et 18 mois; 14 % estiment plus de 18 mois.



Un menu pour la reprise

Restaurants Canada a partagé ses recommandations pour appuyer la reprise du secteur des services alimentaires du Nouveau-Brunswick avec tous les principaux partis qui souhaitent former le prochain gouvernement provincial.

« À l'approche des mois plus froids, le secteur de la restauration aura besoin d'une aide soutenue pour continuer à jouer son rôle essentiel au sein de l'économie du Nouveau-Brunswick », ajoute M. Erjavec.

Avant le début de la pandémie de COVID-19, le secteur des services alimentaires du Nouveau-Brunswick comptait pour quatre pour cent du PIB et était au quatrième rang des employeurs du secteur privé de la province. Dès avril, entre 8 100 et 13 700 travailleurs des services alimentaires avaient perdu leur emploi ou vu leurs heures réduites à zéro. Malgré l'ajout de 6 500 emplois entre mars et juillet, le secteur de l'accueil du Nouveau-Brunswick compte aujourd'hui 1 600 emplois de moins qu'en février 2020.

Au sujet de Restaurants Canada

Restaurants Canada est une association nationale sans but lucratif qui aide l'industrie dynamique et diversifiée des services alimentaires canadiens à réaliser son plein potentiel au moyen de programmes, d'études, de représentation, de ressources et d'événements à l'intention de ses membres. Avant le début de la pandémie de COVID-19, le secteur des services alimentaires du Nouveau-Brunswick était une industrie au chiffre d'affaires annuel de 1,6 milliard de dollars qui employait directement près de 22 000 travailleurs, était la principale source de premiers emplois de la province et servait des dizaines de milliers de clients chaque jour. Dès avril, cette industrie avait perdu plus de 8 000 emplois, et l'on prévoit cette année une chute du chiffre d'affaires qui pourrait atteindre 768 millions de dollars comparativement à 2019 en raison des impacts de la COVID-19.

Renseignements :

Luc Erjavec

Vice-président, Canada Atlantique

Restaurants Canada

C : 902 425-0061

Sans frais : 1 800 387-5649, poste 5000

lerjavec@restaurantscanada.org

Une infogrpahie accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c07842ce-f276-4b1b-9ea6-f9be52727222

Un PDF accompagnant ce communiqué est disponible à http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/df9bfca4-50fc-493a-a3e3-b7331f86ebc6

Communiqué envoyé le 25 août 2020 à 08:05 et diffusé par :