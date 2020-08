Bureaux régionaux d'Investissement Québec - La CAQ maquille la réalité, dénonce le Parti Québécois





QUÉBEC, le 25 août 2020 /CNW Telbec/ - Le député de Rimouski et porte-parole du Parti Québécois en matière de développement régional et de ruralité, Harold LeBel, ainsi que le député de René-Lévesque et porte-parole pour les PME, Martin Ouellet, dénoncent une entourloupette de la CAQ, qui tente de faire croire à la population que les bureaux d'Investissement Québec (IQ) en région sont pleinement occupés, fonctionnels, et qu'ils répondent adéquatement aux besoins des entrepreneurs du Québec.

EN BREF

La CAQ tente de faire croire que les bureaux régionaux d'IQ sont bien pourvus en personnel, mais la réalité est tout autre.

Alors que nos entrepreneurs, dans toutes les régions, ont besoin d'appui, le gouvernement devrait d'abord s'assurer de leur donner l'heure juste au lieu de maquiller les faits à son avantage.

La ministre Marie-Eve Proulx doit fournir des explications et rétablir la vérité quant au nombre réel d'employés oeuvrant dans les bureaux régionaux d'IQ.

« En consultant le site Web d'Investissement Québec, on pourrait croire qu'un grand nombre de fonctionnaires sont déployés dans les bureaux régionaux, au service exclusif des entrepreneurs de nos régions. Or, un examen approfondi permet de constater que mis à part les employés des bureaux de Montréal et de Québec, la vaste majorité d'entre eux sont rattachés à plus d'un bureau », a d'abord fait savoir Martin Ouellet.

« Autrement dit, les gens désignés comme intervenants régionaux ne sont pas physiquement présents dans les bureaux pour accueillir les entrepreneurs. On ne peut donc pas, en toute honnêteté, les compter parmi les fonctionnaires déployés dans les régions », a enchaîné son collègue de Rimouski.

En analysant attentivement les données des pages Web du réseau régional d'IQ, les députés et conseillers politiques du Parti Québécois ont en effet pu déterminer qu'une même personne pouvait être associée à 12, à 16, voire jusqu'à 23 bureaux. Une autre ferait partie de l'équipe régulière dans 12 régions différentes, lesquelles comptent souvent plus d'un bureau.

« À Montmagny, par exemple, on pourrait croire que 5 personnes occupent à temps plein le bureau et sont disponibles pour nos entrepreneurs. Mais, en réalité, une seule semble y avoir sont port d'attache régulier. Même chose à New Carlisle : un seul employé se consacre uniquement à ce bureau, alors que la page Web parle de 7 personnes. Idem à Val-d'Or, à Chandler... Quant au bureau de Drummondville, il partage 9 de ses 12 employés avec celui de Victoriaville », a entre autres remarqué le député de René-Lévesque.

Constatant cela, Harold LeBel a donc beaucoup de questions pour la ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-Eve Proulx. « Pourquoi tenter de faire croire aux Québécois en général, et aux entrepreneurs en particulier, que les bureaux régionaux d'IQ comptent plus d'employés qu'en réalité? Pour camoufler les effets néfastes de la disparition des antennes régionales du ministère de l'Économie et de l'Innovation? Parce que ça paraît mieux? Et quels ont été les avantages de la refonte d'IQ, à la lumière de tout ceci? »

« Chose certaine, les fonctionnaires d'IQ ne sont pas adéquatement déployés sur le territoire. Dans les faits, quelle est la part de pouvoir décisionnel se trouvant réellement en région? C'est important que les Québécois le sachent », a conclu Martin Ouellet.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

