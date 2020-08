Marco annonce le rachat de British Reserve Insurance Company Ltd à Allianz Insurance plc





Marco Capital Holdings Limited ("Marco"), le plus récent groupe d'Europe spécialisé dans la liquidation de portefeuilles d'assurances dommages, a annoncé aujourd'hui avoir convenu de racheter British Reserve Insurance Company Ltd ("BRIC"), une société d'assurance non vie britannique, à Allianz. La transaction est assujettie aux autorisations règlementaires.

La transaction fournit la base de la plateforme réglementée de Marco pour les futures transactions de liquidation de portefeuilles sur le marché britannique/londonien. L'acquisition de BRIC fournira à Marco une société d'assurance non vie britannique agréée, convenant pour l'acquisition de portefeuilles de provisions pour pertes d'assurance non vie par le biais de la réassurance ou du transfert conformément à la Partie VII, lui permettant ainsi de bâtir son activité de liquidation de portefeuilles au Royaume-Uni.

Créée en 1935, BRIC est devenue partie intégrante d'Allianz peu après l'acquisition de Cornhill Insurance en 1986. BRIC a cessé la souscription de nouvelles polices en 2015 et présente un faible niveau de risque opérationnel et financier.

Simon Minshall, PDG de Marco, a déclaré : « Je suis ravi d'annoncer l'acquisition de BRIC ? la première transaction de Marco ?, sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires, car cela fournit à Marco une excellente plateforme de souscription pour les transactions de liquidation de portefeuilles d'assurances dommages sur le marché des entreprises au Royaume-Uni. »

Centrée sur l'Europe, la stratégie assurance dommages de Marco inclut des opportunités commerciales dans la liquidation de portefeuilles au Royaume-Uni ou en provenance de ce pays, de la Lloyds de Londres et d'Europe continentale.

Marco

Marco est un fournisseur européen de solutions de liquidation de portefeuilles d'assurance dommages ayant son siège social à Malte. Le groupe propose aux assureurs des solutions de finalité pour les activités abandonnées, l'optimisation de bilans et d'autres opérations via l'acquisition de portefeuilles de provisions pour pertes, par le biais de la réassurance et de l'acquisition d'entités. Adossé à des capitaux propres engagés initiaux de 500 millions d'euros, qui seront augmentés par des fonds propres auxiliaires, et disposant de capitaux levés non dépensés de 750 millions d'euros, Marco offre une gamme de produits sans pareil aux assureurs à la recherche de solutions de finalité dans le secteur de l'assurance dommages en Europe. Des fonds gérés par Oaktree Capital Management, L.P. "Oaktree" sont les investisseurs fondateurs de Marco.

