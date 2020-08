Le gouvernement de l'Alberta et TransPod signent un protocole d'entente sur le développement d'un système de transport hyperloop à 1000 km/h





TransPod, la start-up qui construit le système hyperloop le plus avancé au monde avec pour but de redéfinir et révolutionner les transports (le « système TransPod »), a annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'entente avec le gouvernement de l'Alberta au Canada, pour soutenir le développement d'un mode de transport à très grande vitesse, sécuritaire, basé sur la technologie propriétaire de TransPod. Le protocole d'entente doit faciliter le processus pour attirer des investissements privés dans la province afin de construire un projet d'infrastructure de transport de plusieurs milliards de dollars. TransPod estime que le projet pourra créer jusqu'à 38 000 emplois sur 10 ans, permettra de diversifier l'économie de l'Alberta, facilitera la circulation des personnes et des marchandises et réduira les émissions de carbone de l'Alberta - jusqu'à 300 000 tonnes par an.

Le protocole d'entente comprend notamment divers soutiens de la part du ministère des transports de l'Alberta :

Soutenir TransPod dans la réalisation d'une étude de faisabilité pour une liaison interurbaine TransPod entre Calgary et Edmonton.

Partager les données disponibles concernant les transports afin d'aider TransPod à évaluer la faisabilité de sa technologie.

Travailler avec TransPod pour identifier les terrains appropriés pouvant accueillir en toute sécurité une piste d'essai à échelle 1:1.

Participer aux discussions avec d'éventuels investisseurs institutionnels.

Aucun engagement financier, et aucune exclusivité n'ont été pris par le ministère des transports de l'Alberta concernant le projet TransPod à ce stade.

Les phases du projet de TransPod en Alberta sont les suivantes :

Court terme : étude de faisabilité (2020-2022) Court terme : phase de recherche et développement (2020-2024) Moyen terme : construction de la piste d'essai à échelle 1:1 et essais à grande vitesse (2022-2027) Long terme : construction d'une ligne interurbaine complète entre Edmonton et Calgary (qui doit débuter en 2025)

« Le gouvernement de l'Alberta soutient des opportunités nouvelles et passionnantes en matière de création d'emplois et d'innovation », a déclaré Ric McIver, ministre des Transports de l'Alberta. « En soutenant l'étude de faisabilité de TransPod, le ministère des transports de l'Alberta fournira des informations importantes contribuant à la recherche, au développement, aux essais et à la construction d'une ligne TransPod interurbaine complète entre Edmonton et Calgary. Nous avons hâte de voir ce travail placer l'Alberta à l'avant-garde du transport innovant des marchandises et des passagers ».

Le système TransPod est en cours de développement pour transporter des passagers et des marchandises entre les villes et à plus de 1000 km / h. Sans carburant fossile et entièrement électrique, il s'agit d'une nouvelle génération de transport terrestre à ultra-haute vitesse pouvant être installée dans le monde entier. Le système est basé sur une technologie propriétaire et innovante qui tire parti de l'ingénierie aérospatiale, et le projet est soutenu par un réseau mondial de partenaires industriels. Un véhicule TransPod voyage bien plus rapidement qu'un avion, et il se déplace au niveau du sol, dans un tube, protégé des intempéries. Avec une fréquence similaire à celle d'un métro, le TransPod permettra d'éviter les aléas des transport aériens, voyagera plus vite qu'un avion et trois fois plus vite qu'un train à grande vitesse.

La conception innovante et économique du véhicule TransPod est un nouveau bond en avant pour un transport propre, sûr, rentable et confortable. L'entreprise développe cette technologie avec des normes de sécurité élevées en collaboration avec les comités de régulations des transports de l'Union européenne et des États-Unis.

« L'esprit de leadership de l'Alberta et son partenariat avec TransPod placent la province à la pointe de l'innovation en matière de transports », a déclaré Sébastien Gendron, cofondateur et directeur général de TransPod. « Cet accord stratégique vient en complément des activités déjà engagées en France et montre l'exemple aux autres gouvernements sur les démarches à mettre en oeuvre pour développer le transport de demain. »

« La technologie développée tout au long de la conquête spatiale a engendré des retombées massives dans le monde entier, et notre vision pour TransPod est de positionner le Canada à un niveau de leadership similaire », a déclaré Ryan Janzen, cofondateur et directeur technique de TransPod. « Les transports à venir découlent d'innovations révolutionnaires - et c'est exactement ce que nous faisons. »

Le système TransPod est actuellement considéré par les gouvernements et les organisations pour plusieurs projets à travers le monde, et la société est actuellement en phase de conception et de développement d'un site d'essais en France. Un démonstrateur technologique en cours de réalisation sera également présenté au Canada et en France, pour dévoiler de nouvelles percées technologiques qui font partie du véhicule TransPod.

