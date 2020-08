FedEx accorde 150?000 $ à de petites entreprises canadiennes dans le cadre du nouveau programme #SoutienPetitesEntreprises





Ce programme vise à aider le plus important secteur canadien de l'emploi à affronter la COVID-19

MISSISSAUGA, ON, le 25 août 2020 /CNW/ - FedEx Express Canada, une filiale de FedEx Corp. (NYSE: FDX), a annoncé aujourd'hui les bénéficiaires du programme #SoutienPetitesEntreprises, qui a remis des bourses de 5?000 $ CA à 30 petites entreprises canadiennes touchées par la COVID-19. La liste complète des boursiers se trouve ci-dessous.

Le secteur canadien du commerce de détail est en pleine transformation, et les entreprises de toutes tailles sont obligées de s'adapter et d'opérer un virage. Le programme a accordé des bourses à des entreprises d'une multitude de secteurs, dont l'hôtellerie, l'alimentation et les boissons, les soins de beauté et de santé, le divertissement, la production manufacturière, l'éducation, les sports, le conditionnement physique, les loisirs et les métiers d'art.

« Au cours des quatre derniers mois, nous avons vu les habitudes des consommateurs canadiens prendre un tournant radical. Pour suivre l'évolution rapide de la situation, les propriétaires de petites entreprises de partout au Canada ont dû se mettre au numérique du jour au lendemain en créant ou en élargissant des plateformes de commerce électronique afin de survivre et de s'adapter aux nouvelles habitudes d'achat des consommateurs, a déclaré Lisa Lisson, présidente de FedEx Express Canada. C'est ainsi qu'on a vu des boutiques de mariage se tourner vers la vente en ligne de matériel pour célébrer à distance, des restaurants locaux créer leur première page Web de livraison et des artisans du meuble vendre leurs créations à l'international pour stimuler leur chiffre d'affaires. »

Parmi les 30 boursiers, 15 sont des petites entreprises de l'Ontario, 6 de la Colombie-Britannique, 4 de l'Alberta, 3 du Québec et 2 du Nouveau-Brunswick, provenant tantôt de grands centres urbains, tantôt de régions rurales.

Voici la liste complète des boursiers du programme #SoutienPetitesEntreprises:

Le processus de candidature était simple et facile pour les candidats, qui n'avaient aucune restriction quant au mode de répartition des fonds - qu'une entreprise cherche à rafraîchir son modèle d'affaires, à passer au commerce électronique ou tout simplement à régler ses factures.

« Les petites entreprises d'ici sont essentielles à la relance et à la prospérité de notre économie. Leur parcours entrepreneurial passionnant nous rappelle combien il est important de les soutenir, car elles sont un moteur fondamental de notre économie et un gage de la santé économique à long terme de notre pays, a ajouté Lisa Lisson. Nous sommes fiers d'apporter notre contribution et de donner un coup de pouce à certaines des nombreuses entreprises méritantes du pays dans le cadre de notre programme #SoutienPetitesEntreprises. »

Les entrepreneurs peuvent accéder au Centre des petites entreprises pour découvrir les solutions et les formes de soutien que leur propose FedEx pour les aider à surmonter les contrecoups de la COVID-19. La page COVID-19 : ressources pour les petites entreprises contient des renseignements supplémentaires sur les ressources qui peuvent les aider à garder leur petite entreprise à flots pendant la pandémie de COVID-19.

