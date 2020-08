Les Fonds régionaux de solidarité FTQ Laurentides investissent 1 M$ dans les Serres Frank Zyromski





L'entreprise de Rivière-Rouge consolide son leadership en optimisant sa capacité de production en basse saison

RIVIÈRE-ROUGE, QC, le 25 août 2020 /CNW Telbec/ - Les Fonds régionaux de solidarité FTQ Laurentides (FRS) ont investi 1 million de dollars dans les Serres Frank Zyromski, une entreprise basée à Rivière-Rouge, qui se spécialise dans la production de boutures - de géraniums, de calibracoas, de pétunias végétatifs, de bégonias rieger, de fuchsias et de plantes d'accompagnement - qui sont revendues à des serristes, des distributeurs et des centres de jardin. Reconnues comme un chef de file, les Serres Frank Zyromski comptent sur une production annuelle de 8 à 10 millions de boutures qui leur permet de rivaliser avec les serres de partout en Amérique du Nord.

Fondée en 1979 par Frank Zyromski, l'entreprise est considérée comme une pionnière au Québec dans la production de boutures. En 1983, Louise St-Arnaud, épouse de Frank Zyromski, se joint à l'actionnariat et devient responsable des ressources humaines. En 2008, Nicolas Zyromski, un des trois enfants, se joint aussi à l'aventure et contribue ainsi à sécuriser la pérennité de la société. Depuis, l'entreprise familiale a évolué, passant de deux petites serres en bois à des serres hautement technologiques, d'une superficie équivalente à cinq terrains de football, équipées de système de chauffage à la biomasse et de système de recyclage d'eau pour permettre une production de qualité. Au fil des années, l'entreprise s'est associée à des chercheurs et des scientifiques afin d'être à l'avant-garde de la compétition, ce qui lui confère une grande visibilité dans l'industrie. Le plus récent financement accordé par les FRS Laurentides vise à soutenir la stratégie de développement de l'entreprise et ses projets futurs.

« Nous sommes heureux de pouvoir bénéficier de l'expertise des FRS Laurentides pour nous accompagner dans notre processus de croissance. Nous désirons maintenir notre leadership et surtout, notre positionnement comme entreprise verte qui utilise des procédés biologiques les plus naturels possibles pour le bien-être des plantes, de l'environnement et de ses employés. Avec cet investissement, nous pourrons optimiser notre capacité de production, tant en haute qu'en basse saison, et accroître la rentabilité via l'exportation et l'introduction de nouveaux produits, dont les fines herbes biologiques », mentionne Nicolas Zyromski, directeur général des Serres Frank Zyromski.

« Les Serres Frank Zyromski font preuve d'une grande résilience malgré le contexte de la COVID-19 et mieux encore, ils misent sur des projets de croissance pour assurer leur pérennité. Nous avons à coeur de soutenir des PME telles que celles-ci pour leur permettre de grandir et de continuer à dynamiser notre économie locale », ajoute Éric Dargis, vice-président régional, Fonds régionaux de solidarité FTQ pour les régions de Laurentides, Laval et Lanaudière.

Les 16 bureaux des Fonds régionaux de solidarité FTQ offrent aux petites et moyennes entreprises des solutions d'affaires personnalisées, en prêt ou en capital-actions. Chaque produit est élaboré en tenant compte des caractéristiques de l'entreprise et de la réalité économique régionale. Sans garantie ni caution personnelle, les prêts des FRS sont exempts de frais juridiques et de frais de gestion, et visent à compléter le financement offert par les institutions financières traditionnelles.

À propos des Fonds régionaux de solidarité FTQ

Depuis plus de 24 ans, les Fonds régionaux de solidarité FTQ participent au développement économique de chacune des régions du Québec. Créés en 1996, les Fonds régionaux ont investi un peu plus d'un milliard de dollars dans tout près de 1 400 entreprises. À travers ces investissements, ils ont appuyé près de 52 000 emplois.

À propos des Serres Frank Zyromski

Fondée en 1979 par Frank Zyromski, l'entreprise s'est taillé une place de choix parmi les propagateurs de boutures canadiens. Situées à Rivière-Rouge, les Serres Frank Zyromski produisent annuellement près de 7 millions de boutures. Récipiendaires de nombreux prix - dont la prestigieuse Médaille d'or de l'Ordre national du mérite agricole - ils sont reconnus comme un chef de file pour la propagation de boutures de géraniums, de calibracoas, de pétunias végétatifs, de bégonias rieger, de fuchsias, de plantes d'accompagnement, etc. Toujours à l'affût des nouvelles tendances, Frank Zyromski recherche à travers le monde des cultivars performants et adaptés à sa clientèle du Québec, du Canada et des États-Unis.

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

Communiqué envoyé le 25 août 2020 à 07:00 et diffusé par :