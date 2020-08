Selling Simplified Group, Inc. ouvre une succursale à Auckland, en Nouvelle-Zélande, alors que la croissance de la société bat des records en 2020





DENVER et AUCKLAND, Nouvelle-Zélande, 25 août 2020 /CNW/ - Selling Simplified Group (SSG) annonce aujourd'hui la poursuite de son expansion dans la région de l'Asie-Pacifique (APAC) avec l'ouverture d'une succursale à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Cette plus récente ouverture marque l'avènement du sixième bureau de la société dans cette région en trois ans.

SSG est un fournisseur privé de solutions exclusives de marketing et de données détenues d'entreprise à entreprise qui se spécialise dans les services de génération de demande et d'enrichissement de données. Disposant d'une vaste banque de données de dossiers internationaux de commerce interentreprises et de ses solutions exclusives MarTech, soit Visionayr, Demandcentr et Integrated Programmatic, la société est déjà un chef de file du marché de la région de l'APAC.

Alors que SSG sert les clients de la Nouvelle-Zélande depuis 2017 à partir de sa succursale de Sydney, l'expansion à Auckland consolide la société dans sa conviction stratégique d'hyperlocalisation, qui passe par la valorisation d'une équipe entièrement locale vouée à satisfaire les besoins de la clientèle néo-zélandaise. SSG, qui cumule plus de 1,2 million de contrats interentreprises signés dans la région, détient également les données lui permettant de répondre aux besoins du marketing de comptes et des créneaux ciblés de la Nouvelle-Zélande.

Charlie Whife, vice-président des ventes mondiales, est optimiste pour la clientèle de SSG, mais aussi pour la création d'emplois. Il déclare : « La venue de la succursale néo-zélandaise nous permet de boucler la boucle et de concrétiser nos plans pour le marché de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Les ressources talentueuses et la clientèle qu'abrite la Nouvelle-Zélande sont excellentes, leur perspective et leurs ambitions étant différentes, et nous les aiderons à aller de l'avant. »

Whife prévoit mettre sur pied une équipe totalement opérationnelle dans ce pays à laquelle s'ajouteront des directeurs chevronnés responsables du service des ventes en septembre 2020. D'autres ressources affectées aux opérations et à la création viendront grossir les rangs au début de 2021.

Jake Phibbs, directeur des ventes pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, déclare : « Je suis extrêmement heureux de voir notre société investir le marché de la Nouvelle-Zélande. Étant moi-même Néo-Zélandais et fier de l'être, c'est un sentiment incroyable de pouvoir implanter sur ma terre natale une société mondiale qui s'est illustrée à maintes reprises. »

« Je suis aussi très reconnaissant d'avoir l'occasion de créer des emplois locaux et de donner à mon tour à un pays auquel je dois tant », poursuit Phibbs. « Enfin, je me réjouis de pouvoir accorder l'accès à nos banques de données interentreprises regorgeant de décideurs à davantage d'entreprises néo-zélandaises afin d'aider celles-ci à constituer leur réseau et, à terme, à faire croître leurs activités commerciales. »

Connaissant une croissance qui bat des records en 2020 malgré la conjoncture mondiale sans précédent, l'initiative de la société en Nouvelle-Zélande donne un nouvel essor à SSG pour le deuxième semestre de l'année, alors qu'au moins deux autres succursales devraient ouvrir leurs portes dans la région de l'APAC avant l'arrivée de 2021.

