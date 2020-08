Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, répond aux questions des jeunes du primaire





QUÉBEC, le 25 août 2020 /CNW Telbec/ - Interpellé par la curiosité et l'intérêt des jeunes à l'égard des mesures prises en prévision de la rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, répondra personnellement aux nombreuses questions que lui poseront... les élèves du primaire. Un véritable « point de presse » dédié aux 8 à 12 ans... mais interdit ni aux parents ni aux enseignants!

Qui de mieux placé que les principaux concernés pour poser les bonnes questions? Voilà ce qui a guidé la Coopérative nationale de l'information indépendante (Cn2i) dans ses démarches afin d'obtenir des réponses de la part de la plus haute autorité en matière d'enseignement au Québec. Créée en partenariat avec Télé-Québec et le gouvernement du Québec, une capsule spéciale d'une dizaine de minutes donnera ainsi à nos jeunes du primaire le champ libre pour s'adresser au ministre.

Ce point de presse sera diffusé aujourd'hui, le mardi 25 août à midi sur le fil de nouvelles dédié aux jeunes Le Canal SQUAT, sur la page Facebook de Télé-Québec, et sur telequebec.tv, ainsi que dans les sections jeunesse des plateformes numériques des médias membres de la Cn2i (Le Soleil,?Le Droit,?Le Nouvelliste,?La Tribune,?Le Quotidien, ainsi que?La Voix de l'Est). Il demeurera d'ailleurs disponible à tous ces endroits.

Des milliers de jeunes curieux!

Au printemps, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, s'était aussi prêté au jeu proposé par la Cn2i et Télé-Québec, et avait répondu aux questions des jeunes de 8 à 12 ans, à propos des mesures sanitaires liées à la pandémie. Cette fois, c'est au tour du ministre Roberge de relever le défi au bénéfice des jeunes qui vivront une rentrée bien particulière. Plus de 500 questions lui ont été adressées en 48 heures par les utilisateurs du SQUAT de Télé-Québec et sur les plateformes des médias régionaux.

« Nous avons tous notre rôle à jouer pour que les enfants comprennent les mesures et soient rassurés au sujet de choses qui sont importantes à leurs yeux. Plus nous serons renseignés collectivement, plus nous serons préparés à poser les bons gestes pour un retour en classe le moins anxiogène possible. Selon nous, les enfants sont des citoyens à part entière et il est important de s'adresser à eux de manière intelligente et adaptée à leur âge. Nous donnons un pouvoir aux enfants en leur permettant de s'adresser directement à leur ministre de l'Éducation, et nous voyons cela comme une clé importante pour ouvrir la porte de l'école avec moins d'inquiétude. Avec ce genre d'initiatives, nous souhaitons donner envie aux enfants de devenir des citoyens informés et, espérons-le, engagés », estime Ève Tessier-Bouchard, Partenaire Développement des projets à Cn2i, qui a également mis en oeuvre la rencontre avec M. Roberge.

Il va sans dire que Cn2i et Télé-Québec sont extrêmement fières d'accompagner les jeunes dans cette rentrée spéciale en les informant adéquatement et en répondant à LEURS questions.

