Sécuriser la santé et les apprentissages, des priorités





MONTRÉAL, le 25 août 2020 /CNW Telbec/ - Le mouvement de parents Je protège mon école publique et l'Alliance des professeures et professeurs de Montréal font front commun et demandent au gouvernement que soient clarifiées les conditions sanitaires pour la rentrée scolaire qui s'amorce cette semaine.

Les deux plans qui ont été présentés par le ministre de l'Éducation ont certes permis d'avancer afin que la rentrée se mette en place, mais ils génèrent encore beaucoup d'inquiétudes chez les parents d'élèves, tout comme chez les enseignantes et les enseignants. Si des plans et des directives uniformes à l'échelle du Québec sont essentiels, il apparaît aussi incontournable de faire en sorte que soit pleinement considérée la spécificité de Montréal. Même si le retour en classe printanier s'est généralement bien passé à l'extérieur de la région métropolitaine, il est important de rappeler que les classes n'étaient pas pleines, mais aussi que les personnels scolaires ont compté pour une part importante des contaminations en milieu scolaire. Le Grand Montréal demeure l'épicentre de la pandémie à l'échelle du Québec.

Par ailleurs, l'actuelle crise nécessite qu'au-delà du leadership des personnes en présence, les parents et les membres du personnel scolaire puissent savoir à qui demander des comptes : les directions d'école, les centres de services scolaires ou le ministre lui-même?? Le milieu scolaire et les familles ont besoin de plus de transparence et de savoir que des contraintes budgétaires ne sera pas un frein au bon déploiement des mesures sanitaires et pédagogiques.

Enfin, la stabilité des classes revêt une importance majeure pour les élèves et leurs familles, alors qu'avant même la pandémie, le milieu de l'éducation connaissait déjà, de manière aiguë, des problèmes majeurs de recrutement et de rétention. Il pourrait de plus connaître cette année un problème important pour le recrutement de suppléantes et de suppléants.

Cela nous amène à formuler les demandes conjointes suivantes :

Que les centres de services scolaires communiquent et rassurent explicitement le personnel scolaire et les familles de la ventilation adéquate des établissements, notamment en lien avec les connaissances dont on dispose, y compris sur la possible importance de la propagation du virus par les aérosols (tel qu'en font foi des fiches de l'INSPQ publiées en juin dernier)?; Que tout le matériel de protection soit payé par les CSS et le ministère, et qu'il n'y ait pas lieu de lésiner sur les écrans de plexiglas qui permettent de meilleures interactions pédagogiques sécuritaires, particulièrement au niveau secondaire et pour les élèves en difficulté?; Que des protocoles clairs concernant le contexte pandémique soient élaborés au sein des écoles afin de sécuriser également les suppléantes et les suppléants?; Que les règles concernant les services de garde en milieu scolaire soient précisées, tel que le demande l'Association québécoise de la garde scolaire?; Qu'une réflexion pour chaque milieu soit entamée pour prioriser l'enseignement, en revoyant l'évaluation prévue cet automne, ce qui permettrait de diminuer l'anxiété chez les élèves et favoriserait la maîtrise du Programme de l'école québécoise?; Qu'un suivi explicite soit fait dans les écoles avec les parents dès le début d'année, pour les informer sur la stabilité de la classe ou des classes de leurs enfants (postes comblés, durée des remplacements, etc.)?; Que des précisions quant au basculement éventuel de l'enseignement en présence à l'enseignement à distance soient aussi rapidement communiquées aux parents et aux enseignants en début d'année?; Que soient accélérées les démarches d'embauche des centres de services scolaires entreprises avec des candidats étrangers et que d'éventuels blocages avec les ministères de l'Immigration soient rapidement résolus.

Les parents, les professeures et les professeurs de Montréal s'allient pour affirmer haut et fort l'importance de l'école publique québécoise, et celle de répondre à ses besoins, qui rejoignent en grande partie l'école publique dans son ensemble. Alors que la rentrée s'amorce cette semaine, et que la fébrilité habite nos familles et nos écoles, faisons en sorte d'obtenir des réponses concrètes à ces demandes qui sont susceptibles de favoriser l'inquiétude aux dépens de l'action, pour nos milieux scolaires, nos élèves et leurs familles. Tous ensemble, travaillons de concert en vue d'une rentrée réussie et d'un retour en classe sécuritaire pour tous.

JE PROTÈGE MON ÉCOLE PUBLIQUE est un mouvement citoyen regroupant des dizaines de milliers de parents de partout à travers le Québec, qui a pour mission de dénoncer le sous-financement de l'école publique et ses conséquences désastreuses sur la qualité de vie des élèves. Les personnes qui souhaitent s'impliquer dans le mouvement Je protège mon école publique sont invitées à écrire à l'adresse : mob@jpmep.com.

POUR SUIVRE LE MOUVEMENT DE PARENTS JPMEP :

Facebook : Je protège mon école publique

Twitter : @comiteJPMEP

Mot-clic : #JPMEP

L'ALLIANCE DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS DE MONTRÉAL est un syndicat professionnel qui représente les enseignantes et les enseignants des écoles publiques primaires et secondaires et des centres d'éducation des adultes et de formation professionnelle du Centre de services scolaire de Montréal?(CSSDM) ainsi que le personnel de l'École Peter Hall et du Centre Académique Fournier. L'Alliance revendique, pour ses membres, comme pour les élèves, des conditions d'enseignement et d'apprentissage adéquates, une reconnaissance tangible et équitable de leur travail et une distribution juste des tâches.

SOURCE Je protège mon école publique

Communiqué envoyé le 25 août 2020 à 06:00 et diffusé par :