Comment Costa Coffee utilise les solutions Comarch pour fidéliser ses clients (et plus encore)

CRACOVIE, Pologne, 25 août 2020 /PRNewswire/ -- Fondée à Londres en 1971, Costa Coffee est la deuxième chaîne de cafés au monde et la plus importante du Royaume-Uni. Avec près de 50 ans d'expérience dans le secteur du café, Costa possède plus de 3 800 points de vente dans 32 pays et emploie près de 20 000 salariés. Costa se développe dans le monde entier, et en tant qu'entreprise spécialisée dans le café, Costa offre à ses clients la possibilité de déguster un café Costa, quelle que soit l'occasion, que ce soit en magasin, par le biais d'une machine Costa Express, à la maison ou en déplacement.

Comarch est le partenaire technologique de Costa depuis trois ans et fournit à la société des outils de pointe en termes d'engagement client : Comarch Loyalty Management (CLM), un système qui permet aux utilisateurs de créer et de gérer des programmes de fidélité simples ou complexes avec un minimum d'efforts, et Comarch Campaign Management (CCM), une plateforme qui vous aide à définir et mettre oeuvre des campagnes marketing multicanal.

Grâce à sa large gamme de fonctionnalités, incluant la segmentation, les promotions quotidiennes, les sondages et les loteries, notre système de gestion de la fidélité a aidé Costa à redéfinir sa stratégie marketing et ainsi à fidéliser beaucoup plus efficacement ses clients.

Le système a également ouvert la voie à diverses initiatives fondées sur l'engagement des clients. Par exemple, il a joué un rôle majeur dans la création de l'application de commande via mobile Costa, qui permet aux clients de Costa Coffee de commander et de payer la boisson de leur choix pour ensuite la récupérer dans un café Costa.

CLM a également posé les bases du Costa Coffee Club, une plateforme utilisée par les clients de Costa pour recueillir des points de fidélité dans tous les points de vente (magasins physiques, machines Costa Express et via l'application mobile de commande en ligne) et les échanger contre des cafés gratuits et d'autres récompenses attractives.

Avec ce programme qui compte à ce jour plus de 6 millions de membres actifs, on peut dire que le projet de fidélité de Comarch avec Costa Coffee s'est avéré être un énorme succès, mais notre travail est loin d'être terminé.

À ce stade, Costa Coffee utilise trois solutions Comarch pour améliorer ses performances commerciales : Loyalty Management, Campaign Management, et Business Intelligence. Quant à nos projets pour l'avenir, nous discutons actuellement de la mise en oeuvre des derniers mécanismes d'intelligence artificielle et de machine learning qui peuvent aider Costa à identifier les tendances comportementales individuelles de ses clients et à proposer des offres adaptées à leurs préférences.

