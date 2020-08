P.I. Works et Beeline Russia concluent un partenariat visant à transformer l'expérience mobile de millions de personnes





Beeline, un important opérateur numérique en Russie, a sélectionné les services réseau avancés et la technologie d'automatisation de pointe de P.I. Works pour effectuer la transformation de son operations réseau et améliorer l'expérience client.

Ce partenariat comprend le déploiement de la solution de gestion automatisée des réseaux de P.I. Works 24h/7, , et de sa solution de gestion des performances pour les réseaux 2G, 3G et 4G de Beelineavec des services couvrant la radio, le transport et le coeur du réseau. Les premiers déploiements ont ont été lancéesà Moscou, Saint-Pétersbourg et Krasnodar grâce à l'exploitation intelligente du réseau de Beeline.

Selon Beeline, les premiers résultats du déploiement ont montrées une efficacité accrue en termes de ressources du spectre, ouvrant la voie à des débits de données plus rapides et à une plus grande fiabilité du service. Grâce à ce déploiement, on a également pu constater une amélioration considérable des indicateurs de performance du réseau de Beeline en matière de capacité, d'accessibilité et de débit. Ces améliorations, associées au savoir-faire de longue date de P.I. Works, à son expérience internationale et à ses meilleures pratiques, ont permis de rendre le réseau de Beeline plus compétitif et plus centré client.

Valery Shorzhin, vice-président exécutif du développement technologique chez VimpelCom PJSC (marque Beeline), a déclaré :

« Le développement des réseaux reste notre domaine d'intérêt stratégique. Le réseau LTE est actuellement disponible dans les villes russes où sont localisés 87 % de la population du pays, et nous continuons d'élargir notre zone de couverture en répondant aux intérêts de nos clients grâce à un ambitieux programme de développement réseau. Afin d'optimiser son infrastructure, Beeline a été le premier opérateur russe à passer au nouvelle génération du système SON. Il a amélioré les performances réseau à Moscou, fourni des débits de données élevés et améliorer la fiabilité du service. Après le déploiement du système, la vitesse de l'Internet mobile à Moscou a augmenté de 27 %. Grâce à ce nouveau système, Beeline sera une entreprise davantage centrée client sur le marché des télécommunications et des technologies numériques ».

Zafer Genc, directeur des services réseau chez P.I. Works, a déclaré : « P.I. Works est un fournisseur indépendant de solutions d'automatisation qui accorde la plus grande priorité aux intérêts de ses clients. Notre expertise en matière de services globales, associée à notre portefeuille d'automatisation multi-fournisseurs et multi-technologies, est particulièrement adaptée pour répondre aux exigences de qualité, d'efficacité et de transformation de Beeline. De telles capacités nous permettent de mieux comprendre les besoins actuels et futurs de Beeline en matière de transformation réseau et d'élargir encore la portée de notre partenariat avec le groupe Veon ».

