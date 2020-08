Moody's Analytics renforce ses plateformes CreditEdgetm et RiskCalctm avec des fonctionnalités basées sur l'IA





Moody's Analytics a le plaisir d'annoncer l'ajout de capacités d'intelligence artificielle (IA) à ses solutions CreditEdge et RiskCalc. Ces plateformes intègrent désormais l'outils Credit Sentiment Scoretm de Moody's Analytics, ainsi qu'un flux d'information basé sur l'IA. Ces outils utilisent le traitement du langage naturel et l'analyse des textes des médias d'information pour aider les clients à filtrer la surinformation du marché et à trouver les informations pertinentes sur le crédit des entreprises publiques et privées dans leurs portefeuilles.

Grâce à ces fonctionnalités de l'IA, les clients peuvent identifier les nouvelles pertinentes pour le risque de crédit d'une entreprise - par exemple, les nouvelles sur les défauts de paiement, les faillites, la restructuration des dettes, les poursuites judiciaires et les difficultés financières potentielles - et les noter en fonction du jugement porté sur cette entreprise. Ensemble, ces ressources complètent les capacités de modélisation quantitative du risque de crédit des solutions RiskCalc et CreditEdge, et permettent aux gestionnaires de portefeuilles et de risques de mieux détecter la détérioration du crédit.

"Nos clients veulent disposer d'autant d'informations en temps réel que possible pour prendre des décisions commerciales éclairées et gérer leurs portefeuilles plus efficacement, en particulier dans un environnement de crédit qui se dégrade", a déclaré Nihil Patel, directeur général de Moody's Analytics. "En mettant en évidence les liens directs et indirects entre les événements et les entreprises, ces nouvelles capacités basées sur l'IA fournissent des informations qui étaient auparavant difficiles et longues à obtenir en un seul endroit".

La solution CreditEdge fournit un modèle quantitatif de probabilité de défaut de premier plan pour mesurer le risque de crédit des portefeuilles d'entreprises et souverains cotés en bourse. Elle combine le modèle de Moody's Analytics EDFtm (Expected Default Frequency), qui quantifie la probabilité qu'une entreprise fasse défaut dans les 12 prochains mois, avec des analyses de pointe du secteur pour fournir une alerte précoce sur les expositions. La solution RiskCalc offre une approche robuste pour évaluer le risque de crédit des entreprises privées. Elle génère une probabilité de défaillance prospective ou un calcul EDF, la perte en cas de défaillance et des mesures de crédit de perte attendue.

À propos de Moody's Analytics

Moody's Analytics fournit de la veille financière et des outils analytiques permettant aux dirigeants d'entreprise d'accélérer la prise de décisions éclairées. Notre expertise approfondie en matière de risques, nos vastes ressources d'information et notre application innovante de la technologie aident nos clients à naviguer en toute confiance sur un marché en pleine évolution. Nous sommes reconnus pour nos solutions primées à la pointe du secteur, composées d'outils de recherche, de données, de logiciels et de services professionnels, réunis pour offrir une expérience client optimale. Nous générons de la confiance dans des milliers d'entreprises du monde entier, grâce à notre engagement en matière d'excellence, à notre approche ouverte et à notre volonté de satisfaire les besoins de nos clients. Pour plus d'informations sur Moody's Analytics, veuillez visiter notre site internet et rejoignez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE:MCO). Moody's Corporation, qui a généré un chiffre d'affaires de 4,8 milliards de dollars en 2019, emploie environ 11 200 personnes dans 40 pays.

