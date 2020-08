Lancement de la nouvelle application intelligente de gestion d'argent sync. pour rivaliser avec les principales banques concurrentes à travers l'Europe





LONDRES, 25 août 2020 /PRNewswire/ -- sync. vise à devenir la première application bancaire numérique intelligente et ouverte à proposer des services financiers faciles à utiliser dans toute l'Europe, promettant de gérer tous les aspects de la vie financière d'un utilisateur en un seul endroit.

sync. lance son application de gestion d'argent innovante à travers l'Europe, utilisant l'open banking et la saisissante carte X sync., intégrant la technologie Mastercard.

sync. a été créée en raison de la frustration ressentie parce que les banques traditionnelles et l'offre spécialisée des nouvelles banques concurrentes ne répondent pas à tous les besoins du consommateur final.

L'application vise à différer des principales banques concurrentes en ne se spécialisant pas dans un seul domaine, comme la gestion d'argent, le change de devises/voyages ou les paiements. Au lieu de cela, c'est un service tout-en-un qui soutient les utilisateurs en répondant à tous leurs besoins financiers.

Son objectif ultime est d'aider les clients à planifier, gérer et suivre leur argent, en un seul endroit, en offrant une expérience utilisateur unique sous la forme d'une plateforme de gestion d'argent proposant des informations personnalisées.

Bien qu'elle encourage les utilisateurs à conserver leurs comptes existants auprès des banques traditionnelles, l'application sync. permettra de gérer l'intégralité de leur vie financière au sein d'une seule application.

Pour ce faire, elle s'appuie sur l'open banking, permettant aux utilisateurs de connecter tous leurs comptes de débit et de crédit, leurs emprunts et prêts hypothécaires, sans oublier sa propre carte X sync., intégrant la technologie Mastercard.

Les fonctions de l'application comprendront la création et la détention d'argent dans un compte courant en GBP et/ou EUR, l'ouverture de plus de 30 comptes de devises avec change immédiat, des transferts d'argent, des paiements par carte de débit et des paiements numériques instantanés dans le monde entier (code pair-à-pair et QR).

La sécurité est une grande priorité pour la start-up. Elle propose des cartes en ligne jetables ainsi que la carte X sync. physique. Le code de sécurité (numéro CVC) n'est pas imprimé sur la carte physique et peut être modifié un nombre infini de fois via l'application, offrant aux utilisateurs un niveau de protection supplémentaire en cas de vol de ses informations.

Ricky Lee, CEO et fondateur de sync., a déclaré : « Nous sommes ravis d'ouvrir notre application aux utilisateurs de toute l'Europe afin qu'ils puissent l'essayer. Nous développons sync. depuis 18 mois, et nous sommes maintenant prêts à nous étendre et à rivaliser avec les principales banques concurrentes. »

sync. a aussi récemment annoncé la clôture d'une ronde de financement de 5,5 millions GBP.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sync.money ou téléchargez l'application pour iPhone, Android ou Huawei.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1232676/sync_Early_Access_Launch.jpg

Contact RP :

Lisa Preece, PR Manager

lisa.p.uk@sync.money

Communiqué envoyé le 25 août 2020 à 02:00 et diffusé par :