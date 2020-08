LeddarTech, fier commanditaire et participant à la conférence « Mobility Re-Imagined MOVE 2020 America » du 1er au 3 septembre 2020





QUÉBEC, 25 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, acteur de premier plan de l'industrie des solutions de détection environnementale pour les véhicules autonomes et les systèmes avancés d'aide à la conduite, est fière d'être commanditaire de la conférence Mobility Re-imagined MOVE 2020 America, qui se tiendra du 1er au 3 septembre 2020, pour la première fois de manière intégralement virtuelle.



« LeddarTech est ravie de prendre part à cet événement majeur qui rassemble des chefs de file de l'industrie en matière de mobilité et d'innovation automobile », a déclaré Daniel Aitken, vice-président, Marketing et communications corporatives. La tenue d'un événement virtuel plutôt que physique a permis à MOVE 2020 de s'adresser à un public plus large, et de constituer un événement incontournable en septembre vu le niveau de participation et d'interaction attendu. MOVE 2020 est particulièrement opportun pour LeddarTech étant donné la récente acquisition de la société de logiciels de fusion de données de capteurs et de perception VayaVision en juillet.

LeddarTech animera deux sessions clés à MOVE 2020 :

Le 1 er septembre (15 h 40 HNE), LeddarTech organisera une table ronde virtuelle pour explorer comment la fusion de données de capteurs peut accélérer le développement des systèmes avancés d'aide à la conduite et l'adoption de technologies de conduite autonome de niveau 3 à 5. Durant cette session, Pierre Olivier, chef de la technologie de LeddarTech, se joindra notamment Pierre Lefevre, chef de la technologie de COAST Autonomous.

Il existe un consensus dans l'industrie pour considérer que les applications de conduite autonome de niveau 3 à 5 requièrent de nombreux capteurs et combinaisons de capteurs. Le développement de la technologie de fusion de données des capteurs et de perception environnementale raccourcit considérablement le temps de mise en marché, tout en réduisant pour les clients les coûts de développement et les risques associés. En l'intégrant au portefeuille technologique de LeddarTech, qui comprend aussi le LeddarEnginetm pour le développement de LiDARs par les fournisseurs de rang 1 et de capteurs LiDAR destinés à l'industrie de la mobilité, l'entreprise est bien positionnée pour servir ses clients à tous les autres niveaux de développement (2 à 5).

À propos de LeddarTech

LeddarTech est un acteur de premier plan des solutions de détection environnementale pour les véhicules autonomes et les systèmes avancés d'aide à la conduite. Fondée en 2007, LeddarTech a évolué pour devenir une entreprise active dans les solutions de détection environnementale intégrées de bout en bout. Ces solutions permettent à ses clients de résoudre des défis critiques en matière de détection et de perception tout au long de la chaîne de valeur des segments de marché automobile et mobilité grâce à sa plateforme de fusion de données de capteurs et de perception LeddarVisiontm. LeddarTech propose aux intégrateurs de systèmes automobiles de rang 1 et 2 une solution de développement de LiDAR efficace, extensible et polyvalente qui leur permet de développer des LiDARs solid-state de classe automobile sur la base du LeddarEnginetm. LeddarTech a mis au point 14 générations de LiDARs solid-state axés sur la plateforme LeddarEngine, qui fonctionnent 24/7 dans des environnements difficiles. Cette plateforme est activement déployée dans des navettes autonomes, des camions, des autobus, des véhicules de livraison, des robotaxis et des applications pour villes ou usines intelligentes. Détentrice de plus de 80 technologies brevetées (brevets accordés ou en instance), la société a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de télédétection de pointe destinées au marché automobile et de la mobilité et qui améliorent les capacités des systèmes d'aide à la conduite et de conduite autonome.

