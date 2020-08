Les gouvernements pourraient empêcher les mises à pied à Evraz Steel

PCI Pharma Services (« PCI » ou la « Société »), chef de file mondial des solutions de chaîne d'approvisionnement pharmaceutique et biopharmaceutique, et société de portefeuille de Partners Group, annonce ce jour avoir signé un accord définitif pour...

L'aide humanitaire et le secours aux sinistrés sont des missions nationales de plus en plus importantes pour les forces armées chinoises. On a pu voir les médecins de l'armée faire la guerre au coronavirus plus tôt cette année. Alors que les régions...