Kohlberg et Mubadala signent un accord définitif pour acquérir une participation majoritaire dans PCI Pharma Services





PCI Pharma Services (« PCI » ou la « Société »), chef de file mondial des solutions de chaîne d'approvisionnement pharmaceutique et biopharmaceutique, et société de portefeuille de Partners Group, annonce ce jour avoir signé un accord définitif pour l'acquisition d'une participation majoritaire dans la société par Kohlberg & Company, LLC (« Kohlberg »).

Kohlberg est une société de capitaux privés basée à Mount Kisco, New York, avec plus de 30 années d'expérience dans des partenariats avec des équipes de direction et des sociétés telles que PCI Pharma Services. Mubadala Investment Company (« Mubadala »), investisseur souverain basé à Abou Dabi, deviendra également un important investisseur dans PCI.

Partners Group, le gestionnaire mondial d'investissements dans les marchés privés, a accepté la vente de sa participation majoritaire dans PCI Pharma Services pour le compte de ses clients, en collaboration avec ses partenaires d'investissement Thomas H. Lee Partners et Frazier Healthcare Partners. Suite à la vente aux sociétés de capitaux privés Kohlberg et Mubadala, Partners Group conservera une participation minoritaire significative dans la Société. Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués.

Basée à Philadelphie, en Pennsylvanie, PCI Pharma Services est un leader reconnu et un partenaire de confiance fournissant un large éventail de solutions intégrées de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique, depuis les premières phases de développement médicamenteux jusqu'à la mise sur le marché, et apporte la continuité nécessaire au développement et à la fabrication de médicaments, aux services d'essais cliniques et aux services de conditionnement commercial. PCI dispose de 25 sites BPF à travers le monde, répartis dans six pays et emploie environ 3 900 personnes.

« Chez PCI, nos équipes se sont fixées ces dernières années l'objectif de transformer la société en exécutant une solide stratégie de croissance, en fournissant à nos clients des solutions intégrées et innovantes pour la chaîne d'approvisionnement et en leur apportant une expérience client sans pareil grâce à des investissements différenciés en termes de capacités mondiales, d'excellence opérationnelle, de technologies et de collaborateurs talentueux, notre meilleur atout », déclare Salim Haffar, PDG de PCI. « Je suis reconnaissant pour le soutien de notre direction et des représentants de Partners Group, THL et Frazier ».

Et M. Haffar de continuer: « Kohlberg apporte une expérience considérable dans les domaines des dispositifs biopharmaceutiques et médicaux, et je suis ravi de continuer à travailler à leur côté pour accélérer la croissance de nos services commerciaux, nos services d'essai clinique et nos activités de développement et de fabrication dans le cadre de cette nouvelle alliance. L'expérience et le bilan éprouvé de Kohlberg et de Mubadala dans le soutien à des équipes de direction auront un impact notable sur la transformation continue de PCI, à l'heure où nous nous concentrons sur le renforcement de nos capacités pour répondre à la demande future de nos clients biopharmaceutiques, avec pour mission commune de proposer des thérapies qui changent la vie des patients dans le monde entier ».

« Grâce à notre livre blanc de services pharmaceutiques externalisés, et à notre pratique de l'écosystème élargi des produits et services pharmaceutiques et médicaux, nous avons reconnu PCI comme une société de premier plan gérée par des dirigeants d'exception », explique Chris Anderson, associé chez Kohlberg. « C'est pour nous un honneur d'avoir l'opportunité de travailler avec Salim et son équipe sur la prochaine phase de croissance transformationnelle et sur la création de valeur ».

Kohlberg et Mubadala projettent d'entrer en partenariat avec l'équipe de direction de PCI, menée par son PDG Salim Haffar, afin de continuer la transformation de la Société en ajoutant, de manière organique et non organique, des capacités spécifiques et de nouvelles géographies afin d'optimiser son expérience client et de permettre à ses clients de mettre sur le marché des thérapies biopharmaceutiques qui changent la donne. En s'appuyant sur les tendances de croissance mondiale en biologie et en thérapies spécialisées, les futures capacités engloberont le remplissage et la finition aseptiques de produits injectables, l'expansion de sites de fabrication spécialisés à fort potentiel et le renforcement géographique en Asie et en Europe élargie.

« Nous sommes enchantés de collaborer avec l'exceptionnelle équipe de direction de PCI, et pensons que ce partenariat entre Kohlberg, Mubadala et Partners Group est la combinaison optimale pour soutenir l'accélération de la croissance et la création de valeur », déclare Matt Jennings, associé chez Kohlberg et futur président du conseil de PCI. « Le leadership inspiré de Salim, sa clairvoyance et son engagement en faveur de l'expérience client nous ont donné toute confiance, en lui, en son équipe de direction et dans le potentiel durable des activités de PCI ».

Camilla Macapili Languille, responsable pharma et medtech chez Mubadala, déclare : « Les services pharmaceutiques externalisés représentent pour nous un domaine d'investissement clé depuis ces dernières années, et nous sommes heureux d'entrer en partenariat avec un des leaders mondiaux du secteur. Nous avons été particulièrement impressionnés par le talent et le sérieux de la direction de PCI, ainsi que par le solide bilan de la société, ses valeurs irréprochables et la vision précise du développement à long terme de ses activités. Nous croyons fermement en la trajectoire de croissance de la société et nous nous engageons à travailler avec Kohlberg et Partners Group pour garantir leur succès sur le long terme ».

Remy Hauser, directeur général et responsable des soins de santé et de la création de valeur sectorielle chez Partners Group, souligne : « Nous sommes extrêmement fiers de notre travail avec PCI Pharma Services. Même si ces derniers mois ont été très complexes, la pandémie de la COVID-19 a démontré la nature profonde des services fournis par PCI à l'industrie pharmaceutique et biotechnologique. À plus d'une reprise, PCI a été le maillon essentiel dans la chaîne d'approvisionnement, garantissant l'accès à des thérapies révolutionnaires pour les personnes qui en avaient besoin ».

Sujit John, membre de l'équipe de direction des placements participatifs directs pour les Amériques chez Partners Group, ajoute: « Nous avions tout d'abord reconnu PCI comme un investissement potentiel via notre stratégie d'approvisionnement thématique, au vu des solides fondamentaux soutenant les services pharmaceutiques externalisés. Lorsque nous étions majoritaires, nous avons réussi à générer une valeur significative grâce à des améliorations opérationnelles et des acquisitions ciblées. PCI présente une trajectoire de croissance robuste et nous sommes ravis d'y contribuer grâce à nos investissements renouvelés dans la Société ».

Todd Abbrecht, directeur général et responsable des capitaux privés chez Thomas H. Lee Partners, déclare : « Le soutien apporté à Salim et son équipe dans leurs efforts de renforcer les efficiences et la mise en oeuvre d'initiatives organiques et d'acquisition ont joué un rôle clé dans notre stratégie de création de valeur. PCI se positionne favorablement pour continuer à fournir un service client d'exception et une croissance rentable ».

À propos de PCI Pharma Services

Les acteurs mondiaux du secteur de la santé font confiance à PCI pour ses solutions de développement de médicaments qui accélèrent la mise sur le marché de leurs produits et accroissent leurs opportunités de réussite commerciale. PCI est l'unique société à disposer d'une expérience éprouvée acquise après plus de 50 lancements de produits par an et plus de 50 années d'activité dans le secteur des soins de santé. Notre technologie de pointe et nos investissements renouvelés nous permettent de répondre aux besoins de développement internationaux tout au long du cycle de vie du produit - des essais cliniques de Phase I jusqu'à la commercialisation et à l'approvisionnement continu. Nos clients nous considèrent comme un prolongement de leur activité et un partenaire collaboratif, avec l'objectif partagé d'améliorer la qualité de vie des patients. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.pciservices.com.

À propos de Kohlberg & Company, LLC

Kohlberg & Company, LLC (« Kohlberg ») est une société de capitaux privés basée à Mount Kisco, New York. Depuis sa création en 1987, Kohlberg a organisé neuf fonds de placement privés, qui ont permis de lever plus de 10 milliards de dollars en capital propre engagé. Durant ses 33 ans d'histoire, Kohlberg a effectué 81 investissements de plateforme et environ 200 acquisitions complémentaires, avec une valeur transactionnelle agrégée dépassant les 25 milliards de dollars. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.kohlberg.com.

À propos de Mubadala Investment Company

Mubadala Investment Company est un investisseur souverain gérant un portefeuille mondial, dont l'objectif consiste à générer une rentabilité financière pérenne pour son actionnaire, le gouvernement d'Abu Dhabi.

D'une valeur totale de 232 milliards de dollars, le portefeuille de Mubadala couvre cinq continents, avec des intérêts dans divers secteurs, dont l'aérospatial, les TIC, les semi-conducteurs, les métaux et l'exploitation minière, les énergies renouvelables, l'industrie pétrolière et gazière, la pétrochimie, les services publics, les soins de santé, l'immobilier, l'industrie pharmaceutique et les technologies médicales, l'agroalimentaire et un portefeuille mondial de compagnies financières couvrant l'ensemble des catégories d'actifs. Mubadala dispose de bureaux à Rio de Janeiro, Moscou, New York, San Francisco et Londres.

Mubadala est un partenaire de confiance, un actionnaire engagé et une société internationale responsable adoptant les normes de gouvernance les plus rigoureuses.

À propos de Partners Group

Partners Group est un gestionnaire d'investissement dans les marchés privés mondiaux. Depuis 1996, la société a investi plus de 135 milliards de dollars en capitaux propres, immobilier privé, endettement privé et infrastructures privées pour le compte de ses clients à l'échelle mondiale. Partners Group est un investisseur engagé et responsable visant à générer un véritable impact actionnarial via des partenariats proactifs et le développement de sociétés en croissance, un parc immobilier attractif et des infrastructures critiques. Avec plus de 96 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 30 juin 2020, Partners Group est au service d'un large éventail d'investisseurs institutionnels, de fonds souverains, de bureaux de gestion patrimoniale et de particuliers à l'échelle mondiale. La société emploie plus de 1 500 collaborateurs répartis dans 20 bureaux dans le monde et dispose de sièges régionaux à Baar-Zoug (Suisse), Denver (États-Unis) et Singapour. La société est cotée à la SIX Swiss Exchange depuis 2006 (mnémo: PGHN). Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.partnersgroup.com

À propos de Frazier Healthcare Partners

Créé en 1991, Frazier Healthcare Partners est un fournisseur de capitaux propres privés aux sociétés de soins de santé. Avec plus de 4,2 milliards de dollars de capitaux levés, Frazier a investi dans plus de 170 sociétés de soins de santé, allant de la création d'entreprise et du capital-risque jusqu'aux rachats de sociétés rentables à capitalisation faible et intermédiaire. Frazier dispose de bureaux à Seattle, Washington, et Menlo Park en Californie, et investit largement dans tous les États-Unis, au Canada et en Europe. Pour plus d'informations sur Frazier Healthcare Partners, rendez-vous sur le site www.frazierhealthcare.com

À propos de Thomas H. Lee Partners

Basé avant tout en Amérique du Nord, THL investit dans des sociétés de croissance du marché intermédiaire et exclusivement dans quatre secteurs : grand public, services financiers, soins de santé et solutions technologiques et commerciales. Nous allions notre expertise approfondie du secteur à des ressources opérationnelles internes dédiées afin de transformer et mettre sur pied des sociétés générant une valeur pérenne en partenariat avec notre équipe de direction. Depuis 1974, nous avons levés plus de 25 milliards de dollars en capital propre, investi dans plus de 150 entreprises et réalisé plus de 400 acquisitions complémentaires représentant une valeur d'entreprise cumulée (à l'acquisition) dépassant les 200 milliards de dollars. Pour de plus amples renseignements sur THL, veuillez visiter le site www.THL.com.

Jefferies LLC a agi en qualité de principal conseiller financier auprès de PCI et Morgan Stanley & Co LLC a agi en qualité de co-conseiller.

Centerview Partners LLC a agi en qualité de conseiller financier auprès du consortium Kohlberg-Mubadala.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

