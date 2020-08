Seoul Viosys va promouvoir la solution technologique innovante Violeds qui s'est avérée capable de stériliser les systèmes de climatisation et de chauffage contre les nouveaux coronavirus





Seoul Viosys (KOSDAQ : 092190), l'un des principaux fournisseurs de solutions de semi-conducteurs composés, a annoncé qu'elle allait promouvoir la nouvelle solution technologique Violeds, la première technologie LED ultraviolette au monde qui s'est avérée capable de stériliser les nouveaux coronavirus, contre les systèmes de climatisation et de chauffage.

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, Seoul Viosys va organiser une campagne d'installation pilote pour la nouvelle solution technologique Violeds d'ici le 31 août 2020, en se concentrant sur les installations publiques telles que les bureaux, les centres commerciaux et les aéroports à travers le monde. Les demandes de renseignements et les requêtes peuvent être effectuées sur son site Internet (www.seoulviosys.com/en/). Les partenaires de Seoul Viosys prendront en charge les demandes après cette première phase de campagne.

Seoul Viosys fournit aux principaux fabricants de climatiseurs des solutions LED UV optimisées basées sur les résultats positifs de tests réalisés par le groupe de recherche de l'université de Corée, et qui montrent un taux de destruction du nouveau coronavirus à hauteur de 99,9 % en 30 secondes. En juin, un fabricant mondial de climatiseurs qui produit 40 millions d'unités par an a adopté la technologie Violeds pour ses trente modèles.

À travers les résultats des tests réalisés par l'Institut de microbiologie de Guangzhou (CGMT) en Chine, Gree a démontré que son nouveau climatiseur « Fresh Air » doté de la technologie Violeds LED UV détruit à 99,15 % les virus et les bactéries, à 98 % les entérovirus tels que l'entérovirus 71 et le H1N1, et à 99 % les bactéries staphylococcus albus (staphylocoque blanc). De plus, il a été prouvé que l'utilisation de leurs climatiseurs permet de détruire à 90 % de divers virus nocifs dans l'air en l'espace de 2 heures.

La technologie Violeds a été adoptée non seulement par le fabricant de climatiseurs chinois Gree, mais également par l'un des principaux fournisseurs de solutions de traitement de l'air dans les conduits aux États-Unis. Seoul Viosys fournira également sa technologie pour les climatiseurs d'une marque d'électronique de premier plan.

Les climatiseurs conventionnels aspirent généralement l'air extérieur dans l'unité de climatisation et évacuent cet air à l'intérieur après l'avoir refroidi et filtré, où il est continuellement recyclé. Le recyclage de l'air intérieur peut augmenter le risque d'infection via la transmission par aérosol lorsque des virus sont présents. La quantité de poussière et d'humidité sur le filtre de refroidissement peut également être propice à la transmission de virus nocifs. Le filtre conventionnel d'un système de purification de l'air peut filtrer les gouttelettes générales ou la poussière fine de plus de 0,3 µm, mais les virus tels que le nouveau coronavirus et le virus du SARS d'une taille inférieure à 0,1 µm peuvent traverser les filtres HEPA.

« Suite à l'approbation de la production pour fournir les produits Violeds et à la demande croissante des clients, les Violeds LED UV ont clairement été reconnus comme une technologie essentielle pour les systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation). Nous pensons que notre nouvelle solution technologique de désinfection des systèmes de climatisation et de chauffage Violeds contribue à éliminer les virus dans l'air et à protéger les gens durant la pandémie de COVID-19 », a déclaré un représentant de Seoul Viosys.

À propos de Seoul Viosys

Seoul Viosys est un fournisseur de solutions complètes intégrées dans le domaine des lampes LED UV, du laser à cavité verticale émettant par la surface (VCSEL), de la source lumineuse nouvelle génération destinée aux lasers et capteurs 3D et du canal RGB à un pixel « Micro Clean Pixel » pour les écrans. Fondée en 2002 en tant que filiale de Seoul Semiconductor, l'entreprise a conquis la première place du marché dans le secteur des produits LED UV (LEDinside, 2018). Seoul Viosys propose un vaste éventail de produits LED UV sur toutes les gammes de longueurs d'onde allant de 200 nm à 1600 nm, incluant les rayonnements ultraviolets (UV), visibles et infrarouges. La société détient plus de 4000 brevets relatifs à la technologie LED UV. Violeds, sa technologie phare de LED UV, fournit un large éventail de secteurs en solutions optimales de stérilisation et de désinfection robustes (UV-C), de régénération de la peau (UV-B) et des systèmes de purification de l'eau/air et de culture efficiente pour l'horticulture. En 2018, Seoul Viosys a fait l'acquisition de RayCan, un fabricant important spécialisé dans l'optoélectronique pour ajouter à sa gamme la technologie avancée VCSEL qui prend en charge la reconnaissance faciale sur smartphone et la conduite autonome, dont elle a démarré la production de masse. En janvier 2020, la société a présenté sa technologie révolutionnaire « Micro Clean Pixel » qui a le potentiel de bouleverser le marché des affichages. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.seoulviosys.com/en/.

