Plus de 80 % des licornes chinoises appliquent un nouveau modèle économique : la grande économie du partage





BEIJING, 25 août 2020 /PRNewswire/ -- Le 21 août, le sommet d'été 2020 du forum mondial sur l'économie du partage a été accueilli par la Fédération des entreprises de Chine, l'Association chinoise des petites et moyennes entreprises et l'Association chinoise pour la promotion du développement industriel. Le forum était organisé dans le cadre de l'accélérateur mondial d'entreprise du carnaval des licornes chinoises 2020 de TOJOY, et bénéficiait du soutien particulier de l'Alliance mondiale de l'économie du partage, de Sina Finance et de China Business News.

Des points de vue divers sur la grande économie du partage

Plusieurs grands noms ont participé à l'événement, dont Kevin Rudd, l'ancien Premier ministre australien et Ge Jun, l'ancien dirigeant d'Apple et PDG de TOJOY Global.

En sa qualité de Secrétaire général de l'Alliance mondiale pour l'économie du partage, Ge est intervenu sur le thème : « La grande économie du partage donne naissance aux licornes. » Il a souligné que les modèles classiques d'économie du partage mettant en commun de petits droits de propriété sur des marchandises comme les voitures, les vélos et les locations de logements s'orientent vers un modèle où des actifs commerciaux plus importants tels que le capital, la capacité de production et les droits de propriété intellectuelle sont disponibles dans le cadre de l'économie du partage.

Ge a également mis en avant que dans la mesure où l'économie mondiale est confrontée à de graves défis, la grande économie du partage pourrait devenir une plateforme reliant les économies de tous les pays et favorisant la reconstruction de l'ordre économique mondial. Ge a affirmé que dans ce processus, les industries traditionnelles pourraient être transformées et mises à niveau à l'aide des pratiques de la grande économie du partage, tandis que les industries naissantes pourraient accélérer leur développement. L'augmentation de valeur qui en résulterait pourrait ainsi convertir les entreprises en licornes de grande ampleur.

La grande économie du partage, un terreau fertile pour les licornes

Combinant les données de CB Insights, PitchBook et bien plus, le 2020 Unicorn Enterprise Annual Observation Report (Rapport annuel 2020 d'observation des licornes), publié lors de l'événement, met en exergue l'efficacité et la pénétration de l'usage de l'économie du partage à travers la Chine.

Selon le rapport, au 31 juillet 2020, il y a 285 licornes en Chine, dont la valeur totale s'élève à 1 300 milliards d'USD. Parmi elles, 234 entreprises présentent des caractéristiques d'économie du partage, soit 89,17 % de la valeur totale de toutes les licornes chinoises.

Plusieurs entreprises figurant sur cette liste de licornes disposant des moyens de l'économie du partage, dont B&G, le géant des services de maternité et de garde d'enfants, Sousou Shenbian, la plateforme nationale de diffusion numérique, et Kweichou Moutai, la plus grande entreprise cotée en bourse en Chine continentale, se sont associées à l'organisateur de l'événement TOJOY aux fins d'accélération.

C'est la raison pour laquelle l'Association chinoise pour la promotion du développement industriel a récemment annoncé sa coopération avec TOJOY, en créant officiellement, au cours de l'événement, l'Association chinoise pour la promotion du développement industriel?Base expérimentale de l'innovation industrielle. Les deux organisations espèrent que le projet favorisera le développement et l'innovation des futures licornes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1232479/Global_CEO_TOJOY_Secretary_General_GLASE_Ge_Jun.jpg

