CGTN : Le rôle des militaires chinois en matière d'assistance humanitaire et de secours en cas de catastrophe au pays





BEIJING, 24 août 2020 /CNW/ - L'aide humanitaire et le secours aux sinistrés sont des missions nationales de plus en plus importantes pour les forces armées chinoises.

On a pu voir les médecins de l'armée faire la guerre au coronavirus plus tôt cette année. Alors que les régions du sud de la Chine préparaient l'arrivée de la saison des pluies en juin, les forces armées ont été au premier plan de la bataille contre les catastrophes naturelles, évacuant les civils, renforçant les rives et nettoyant les débris.

En juillet, le ministre des Ressources en eau a augmenté le degré d'alerte d'intervention d'urgence en cas d'inondations pour le porter au niveau II, le deuxième échelon le plus élevé du système de contrôle.

Au cours des deux derniers mois, l'Armée populaire de libération (APL) et les Forces populaires policières armées ont déployé plus de 1,2 million de soldats dans le cadre de missions de régularisation des crues dans 17 régions à l'échelle provinciale.

Ces soldats ont aidé à évacuer plus de 170 000 personnes et ont renforcé les rives sur plus de 900 kilomètres.

« L'APL doit toujours être partie intégrante du peuple, travailler dans ses intérêts, maintenir des liens étroits avec lui et être à ses côtés pour le meilleur et pour le pire », a déclaré le président chinois Xi Jinping lors d'une allocution à l'occasion d'une cérémonie marquant le 90e anniversaire de la fondation de l'APL qui s'est tenue le 1er août 2017.

« L'armée populaire intervient où se trouve l'ennemi et où le danger est présent », a-t-il dit.

En continuant son examen approfondi de la réponse aux inondations dans la province chinoise centrale de l'Anhui, Xi a salué les « progrès considérables » réalisés par les militaires lors de l'intervention.

En parlant des forces militaires jeudi, le président chinois, qui est aussi secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois et président de la commission militaire centrale, a affirmé que les forces armées ont joué un rôle important en tant que commandos (contre les inondations) à un moment critique.

Xi a appelé à des efforts pour la poursuite des opérations de secours de concert avec l'aide à la reconstruction après la catastrophe.

« Nous devons protéger l'intégrité physique et monétaire du peuple », a-t-il soutenu.

La Chine est fréquemment frappée par des catastrophes naturelles, comme des tremblements de terre, des inondations et des glissements de terrain causés par la crue des eaux.

Les fonctions non traditionnelles des militaires, dont l'aide humanitaire et le secours aux sinistrés, ont été élargies sous la gouverne de Xi et ont permis aux forces armées chinoises de jouir d'un vaste appui au sein de la population.

Les efforts des soldats qui sont intervenus lors des inondations ont été grandement acclamés avec joie et fierté sur la plate-forme chinoise Sina Weibo, qui s'apparente au réseau social Twitter. Des vidéos montrant la population locale offrant de la nourriture aux soldats en mission dans l'Anhui et le Jiangxi pour la régularisation des crues ont été largement partagées.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=_bRf-VA0VuE

SOURCE CGTN

Communiqué envoyé le 24 août 2020 à 18:57 et diffusé par :