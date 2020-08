Le Canada et le Yukon investissent dans les infrastructures pour soutenir les collectivités et l'économie





VILLE DE DAWSON, YK, le 24 août 2020 /CNW/ - La santé et le bien-être des résidents du Nord sont les principales priorités des gouvernements du Canada et du Yukon. La pandémie de COVID?19 n'a pas seulement affecté la santé personnelle des résidents, elle a un effet marqué sur l'économie.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

L'honorable Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et John Streicker, ministre des Services aux collectivités pour le gouvernement du Yukon, ont annoncé le financement de trois projets visant à construire ou à améliorer des infrastructures dans trois collectivités du Yukon.

Un des projets consiste à construire un centre pour les jeunes des Tr'ondëk Hwëch'in à Dawson, afin de leur permettre de faire des activités et de pratiquer des passe-temps traditionnels tels que la musique et les beaux-arts. À Carcross, les résidents bénéficieront d'une eau propre grâce à l'amélioration et à l'agrandissement de l'étang d'épuration et à la construction d'une nouvelle station de relèvement. À Watson Lake, la modernisation du bâtiment administratif permettra d'accroître l'efficacité énergétique, de réduire les coûts et d'améliorer le confort pour les employés et les visiteurs.

Ces projets amélioreront la qualité de vie des résidents du Yukon et créeront des emplois immédiats et à long terme.

Le gouvernement du Canada investit plus de 6,5 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du plan Investir dans le Canada, notamment dans le cadre du volet Infrastructures vertes (VIV), du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) et du Fonds des petites collectivités (FPC) du volet Infrastructures provinciales et territoriales du Nouveau Fonds Chantiers Canada. Le gouvernement du Yukon investit plus de 2,4 millions de dollars, tandis que la contribution de la Première Nation des Tr'ondëk Hwëch'in s'élève à 50 000 $.

« Notre principale priorité est de protéger la santé et la sécurité des Canadiens. Compte tenu de la pandémie de COVID-19, il est essentiel d'investir dans les infrastructures du Yukon pour assurer la reprise rapide de notre économie, fournir des emplois indispensables et protéger le bien?être de nos collectivités. C'est un excellent exemple de la façon dont nous travaillons avec nos partenaires pour construire des infrastructures plus solides et plus résilientes qui serviront les Yukonnais aujourd'hui et demain. »

L'honorable Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les infrastructures communautaires sont si importantes et ces projets indispensables aident tous à améliorer la vie des Yukonnais de différentes manières. Un nouveau centre pour les jeunes des Tr'ondëk Hwëch'in permettra d'offrir aux jeunes de Dawson un espace culturel précieux, tandis que Carcross bénéficiera de l'amélioration indispensable de son réseau d'égouts. Je suis également heureux qu'on puisse apporter des améliorations énergétiques au bâtiment de l'administration publique de Watson Lake, ce qui constitue une autre étape importante dans le renforcement de la résilience de nos collectivités face aux changements climatiques. »

John Streicker, ministre des Services aux collectivités

« La Première Nation Tr'ondëk Hwëchin est très heureuse d'aller de l'avant avec la construction d'un nouveau centre pour les jeunes. Après plusieurs années d'hébergement de ce programme essentiel dans des installations temporaires qui manquent d'espace pour offrir une programmation adéquate, nous attendons avec impatience l'achèvement d'un centre de première classe conçu spécialement pour nos jeunes. Nous ne pourrions être plus fiers des jeunes de la Première Nation Tr'ondëk Hwëchin, qui ont travaillé à la réalisation de leur rêve d'un nouveau centre pour les jeunes en recueillant des fonds, en s'adressant aux dirigeants gouvernementaux et en jouant un rôle actif dans la conception des nouvelles installations. Le Centre pour les jeunes joue depuis longtemps un rôle important dans le maintien de la santé et de l'engagement de nos jeunes, et nous sommes enthousiastes à l'idée d'une installation qui reflète enfin son rôle central dans la vie de notre communauté. »

Roberta Joseph, chef de la Première Nation des Tr'ondëk Hwëch'in



« La Ville de Watson Lake est reconnaissante du financement qui lui permet de moderniser son bâtiment d'administration publique. Ces améliorations énergétiques rendront notre bâtiment plus confortable pour le personnel et pour le public. Cela aidera la ville à faire des économies et à réduire les gaz à effet de serre. L'énergie solaire est un ajout bienvenu pour le bâtiment et témoigne d'un certain soutien à l'énergie verte. Les nouvelles finitions extérieures offrent un beau contraste avec le magnifique paysage du centre-ville. Au nom de la Ville de Watson Lake, je tiens à remercier toutes les parties pour le financement et le travail accompli dans la modernisation de notre bâtiment administratif municipal. »

Chris Irvin, maire adjoint de Watson Lake

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Le volet Résilience à la COVID-19 aidera les autres ordres de gouvernement dont les finances ont été durement touchées par la pandémie en augmentant la contribution fédérale pour les coûts des projets d'infrastructure publique.

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé fournira jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités tandis qu'elles mettront en oeuvre de nouvelles solutions innovantes pour adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus relatifs à la COVID-19 au cours des deux prochaines années : https://www.infrastructure.gc.ca/chci-iccs/index-fra.html

Un financement conjoint fédéral, territorial et des Premières Nations est alloué à trois projets d'infrastructure réalisés dans trois collectivités du Yukon dans le cadre du plan Investir dans le Canada. Ces investissements jouent un rôle essentiel dans l'effort de rétablissement face à la la COVID-19 en permettant de soutenir les collectivités, de créer des emplois et de faire croître l'économie.

Le gouvernement du Canada investit plus de 6,5 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du plan Investir dans le Canada, notamment dans le cadre du volet Infrastructures vertes (VIV), du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) et du Fonds des petites collectivités (FPC) du volet Infrastructures provinciales et territoriales du Nouveau Fonds Chantiers Canada.

Le gouvernement du Yukon investit plus de 2,4 millions de dollars dans les trois projets et la Première Nation des Tr'ondëk Hwëch'in alloue 50 000 $ à son centre pour les jeunes.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Lieu Fonds Renseignements sur le projet Finance-ment fédéral Finance-ment territorial Autre finance-ment Centre pour les jeunes des Tr'ondëk Hwëch'in Ville de Dawson VICCR VIRN Le centre pour les jeunes permettra aux résidents âgés de 12 à 25 ans de pratiquer en toute sécurité des passe-temps traditionnels ainsi que d'autres activités créatives et récréatives comme la musique et les beaux-arts. 1 458 750 $ 486 250 $ 50 000 $ Amélioration de l'étang d'épuration de Carcross Carcross VIV On améliorera et agrandira l'étang d'épuration afin d'y ajouter une grande cellule de stockage et une cellule de réception des déchets, et on construira une nouvelle station de relèvement. Cela permettra d'obtenir une eau propre et de protéger l'environnement local. 3 000 000 $ 1 265 000 $ 0 $ Rénovation du bâtiment administratif de Watson Lake Watson Lake FPC L'amélioration de l'enveloppe ainsi que des installations mécaniques et électriques du bâtiment permettra de réduire la consommation d'énergie. Le projet permettra également d'offrir un environnement plus confortable aux employés et aux visiteurs. 2 062 500 $ 687 500 $ 0 $

