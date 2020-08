Epsilon Advanced Materials fait une incursion dans le secteur des matériaux de batterie en mettant en service une usine de production de matériaux d'anode en graphite synthétique pour les batteries au lithium





Epsilon Carbon, la principale société indienne de charbon de carbone, a décidé de se diversifier dans le secteur des matériaux de batterie et de développer et fabriquer des produits de carbone haute performance et de qualité pour les composants d'anode des batteries lithium-ion (Lithium Ion Batteries, LiB).

L'activité matériaux de batterie est prise en charge par une nouvelle filiale, Epsilon Advanced Materials, créée dans le but de devenir un fournisseur privilégié de matériau de graphite synthétique pour les fabricants de cellules et les sociétés de dispositifs de stockage d'énergie à travers le monde. Epsilon a protégé son savoir-faire et sa technologie en déposant des brevets dans le monde entier. Ces dépôts renforcent la propriété intellectuelle de la société dans le domaine des anodes en graphite synthétique pour les batteries lithium-ion.

Epsilon Advanced Materials est le premier acteur mondial totalement intégré en amont du goudron de houille brut pour le produit d'anode en graphite synthétique. Ceci nous permet de fournir des matériaux d'anode cohérents et de haute qualité à la chaîne d'approvisionnement des LiB.

Epsilon Advanced Materials a commissionné la production en Inde pour produire 5 000 tonnes de matériau d'anode par an. Elle prévoit de tripler la capacité de cette unité pour atteindre 15 000 tonnes d'ici 2021 et d'étendre encore cette production d'ici 2025, pour atteindre 50 000 tonnes par an. Epsilon va investir 70 millions USD au cours des cinq prochaines années pour permettre à cette unité d'atteindre ses objectifs en termes de capacité.

Des essais ont été lancés avec des producteurs de matériaux d'anode et des fabricants de cellules dans le monde entier pour démarrer la phase de qualification. Il s'agit d'une étape clé du plan d'évolution de la société qui s'est fixée l'objectif de devenir le premier producteur durable et intégré verticalement au monde de matériau d'anode synthétique haute performance dans la chaîne d'approvisionnement des LiB.

Epsilon a mis en place un laboratoire de recherche et développement axé sur les objectifs pour couvrir une gamme complète de tests de matériaux en carbone ainsi que des tests de cellules et de poches de cellules de batterie au lithium, afin d'améliorer encore la qualité du matériau par un développement continu en collaboration avec les clients. Epsilon envisage également de travailler avec les intervenants du domaine des anodes en silicium-graphite pour développer conjointement la prochaine génération d'anodes composites en silicium-graphite. Epsilon Carbon exploite le premier et le plus grand complexe de carbone intégré en Inde d'une manière respectueuse de l'environnement et durable avec une empreinte carbone 10 % inférieure à celle de ses pairs mondiaux, se concentrant sur la fourniture de matériaux durables à la chaîne d'approvisionnement des LiB à l'échelle mondiale.

