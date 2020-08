Avis aux médias - Le ministre Jean Boulet fera une annonce concernant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans la région des Laurentides





QUÉBEC, le 24 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il procédera à une annonce concernant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans la région des Laurentides. Pour l'occasion, il sera accompagné de la ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sylvie D'Amours.

Date : 25 août 2020



Heure : 14 h



Lieu : Maison du citoyen de Saint-Eustache

184, rue Saint-Eustache,

Saint-Eustache (Québec) J7R 2L7

Prenez note que, conformément aux recommandations de la Direction générale de la santé publique, des mesures d'hygiène et de distanciation physique seront requises. Il sera obligatoire de porter le masque, de garder deux mètres de distance en tout temps entre chaque personne et de pratiquer l'hygiène des mains. De plus, les personnes qui seront présentes ne devront présenter aucun symptôme similaire à ceux de la COVID-19 ni avoir reçu de consignes d'isolement de la part de la Direction générale de la santé publique.

