Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, le 24 août 2020





OTTAWA, ON, le 24 août 2020 /CNW/ - Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Il y a eu 124 896 cas de COVID-19 au Canada, dont 9 073 décès. Des personnes infectées, 89 % sont rétablies. À ce jour, des laboratoires de partout au pays ont analysé les tests de dépistage de la COVID-19 de 5 115 490 personnes. Au cours de la dernière semaine, nous avons testé en moyenne plus de 48 700 personnes chaque jour, dont 0,8 % ont reçu un résultat positif. Au cours des dernières semaines, les chiffres quotidiens nationaux allaient de 350 à 500 nouveaux cas; une moyenne de 390 cas ont été signalés chaque jour au cours des sept derniers jours.

Alors que nous poursuivons nos efforts collectifs pour limiter la propagation de la COVID-19, nous surveillons de près les indicateurs d'activité de la maladie afin de guider et d'adapter nos actions au besoin. À l'échelle nationale, le nombre moyen de cas quotidien est resté stable au cours des trois dernières semaines et le nombre d'hospitalisations et de décès demeure faible dans l'ensemble. Toutefois, l'augmentation du nombre de cas dans les provinces à l'ouest de l'Ontario au cours des dernières semaines nous rappelle que le virus peut survenir n'importe où et que nous devons rester vigilant.

Les jeunes adultes âgés de 20 à 39 ans continuent de représenter la proportion la plus élevée des cas signalés ces dernières semaines. Apprendre à vivre en cette période de COVID-19 sera un défi permanent pour nous tous, mais qui vaut la peine d'être relevé pour nous protéger et protéger les autres lorsque nous travaillons, étudions, socialisons et vaquons à nos activités quotidiennes au sein de la communauté. Si les mesures de contrôle de la COVID-19 peuvent vous ralentir, sachez que la COVID-19 peut avoir des effets encore plus néfastes sur vous et votre entourage.

Cette semaine, des témoignages vidéo supplémentaires de jeunes adultes qui se sont remis de la COVID-19 ont été publiés ici sur le site Web du gouvernement du Canada. Bien que la plupart des jeunes adultes aient des symptômes faibles quand ils contractent la COVID-19, ils peuvent être gravement malades et transmettre le virus à d'autres personnes de leur famille et de leur cercle social qui sont à risque de subir des conséquences graves. J'encourage les jeunes adultes à regarder les témoignages vidéo pour en savoir plus sur l'expérience de Canadiens du même âge qui ont été touchés par la COVID-19.

Nous avons tous un rôle à jouer pour maintenir la propagation de la COVID-19 à un niveau gérable en limitant au minimum le nombre de nos contacts et en prenant des précautions pour réduire le risque d'infection et prévenir la propagation aux personnes qui nous sont chères. Vous trouverez des renseignements et des conseils supplémentaires qui augmenteront votre savoir-faire en matière de lutte contre la COVID-19 et vous aideront à prendre des décisions éclairées pour que vous, votre famille et nos communautés soyons plus en sécurité ici. »

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Communiqué envoyé le 24 août 2020 à 12:00 et diffusé par :