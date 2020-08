DOMTAR OBTIENT LA CERTIFICATION FSC® POUR LA FORÊT DE WABIGOON EN ONTARIO, AU CANADA





Domtar a terminé avec succès un audit de surveillance de la forêt de Wabigoon pour être en conformité avec la nouvelle norme nationale du Forest Stewardship Council (FSC®) du Canada. L'audit a eu lieu la semaine du 13 juillet et s'est terminé par la recommandation du vérificateur de maintenir la certification selon la nouvelle norme canadienne. Cette nouvelle norme a remplacé la précédente norme FSC® Boréale et a placé la barre très haute afin d'établir la gestion durable des forêts. La forêt de Wabigoon a été certifiée pour la première fois selon la norme FSC® en 2008.

« Nos pratiques de gestion exemplaires sur le terrain, associées à un processus rigoureux de planification de la gestion forestière mandaté par la province, contribuent à atteindre les objectifs du FSC® », a déclaré Marie Cyr, directrice générale de l'usine de pâte à papier de Dryden. « Nous sommes fiers de notre bilan en matière de gestion durable des forêts. Le fait que l'usine de Dryden exploite cette zone forestière depuis plus de 100 ans démontre que nous gérons nos forêts de manière durable. »

La nouvelle norme nationale FSC® du Canada évalue les promoteurs de manière exhaustive, couvrant la conformité légale, les hautes valeurs de conservation, les impacts environnementaux, la planification de la gestion et les relations communautaires, y compris le consentement préalable libre et éclairé. Le processus de vérification vise à promouvoir l'amélioration continue et, ce faisant, a permis d'identifier quatre non-conformités mineures dans l'évaluation, qui ont fait l'objet de plans d'action et ont été approuvées par l'organisme de vérification.

« Le succès de cette vérification atteste de nos progrès accomplis en matière d'objectifs de croissance durable pour 2020 », affirme Paige Goff, vice-présidente des affaires durables. « La certification forestière indépendante par une tierce partie comme le FSC® est importante pour nos clients et nous sommes fiers de démontrer constamment notre engagement en faveur du développement durable. »

Domtar a également l'autorisation de gérer la forêt de Trout Lake en Ontario, qui devrait faire l'objet d'un audit de pré-évaluation FSC® plus tard dans l'année.

À propos de Domtar

Domtar est un important fournisseur d'une grande variété de produits à base de fibre, dont des papiers de communication, de spécialité et d'emballage, de la pâte commerciale ainsi que des produits hygiéniques absorbants. Comptant près de 9 200 employés au service de clients dans plus de 50 pays, Domtar est animée par la volonté de transformer la fibre de bois durable en produits utiles sur lesquels les gens peuvent compter au quotidien. Les ventes annuelles de Domtar s'élèvent à près de 5,2 milliards de dollars, et ses actions ordinaires sont cotées aux bourses de New York et de Toronto. Le bureau administratif principal de Domtar se trouve à Fort Mill, en Caroline du Sud. Pour en savoir davantage, visitez www.domtar.com.

