Avis aux médias - Tournée estivale : Dominique Anglade sera en Estrie





QUÉBEC, le 24 août 2020 /CNW Telbec/ - Alors que des millions de parents vont envoyer cette semaine ce qu'ils ont de plus précieux à l'école, la cheffe de l'opposition officielle, madame Dominique Anglade, informe les représentantes et les représentants des médias qu'à l'occasion de sa Tournée estivale, elle sera en Estrie du 25 au 28 août 2020. Madame Anglade y rencontrera plusieurs acteurs du monde de l'éducation et discutera des enjeux spécifiques de la région.

DATE : 25 au 28 août 2020

Veuillez prendre note que pendant cette tournée, madame Anglade se rendra disponible pour accorder des entrevues en marge de ses activités.

