Le gouvernement du Canada célèbre l'inauguration d'une maison d'hébergement pour jeunes à London





LONDON, ON, le 24 août 2020 /CNW/ - Tous les jeunes de London méritent un chez-soi sûr et abordable. Aujourd'hui, à London, l'organisme Youth Opportunities Unlimited (YOU) a célébré l'inauguration de la YOU Housing First Youth Shelter.

Située au 585, chemin Clarke, au sud de la rue Oxford, la nouvelle maison d'hébergement offre un modèle de soins adapté aux traumatismes et présentant peu d'obstacles. Grâce au lien entre la maison d'hébergement et les nombreux programmes de logement, d'éducation, de formation et d'emploi de YOU, les jeunes disposent du soutien dont ils ont besoin pour vaincre l'itinérance et se bâtir un avenir prometteur. Elle est située dans un endroit sûr près des services essentiels, comme le transport en commun, les possibilités d'emploi, les établissements d'enseignement et de nombreux partenaires communautaires.

Lors de l'évènement d'aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a prononcé une allocution pour souligner cet évènement important. La contribution financière de 2,9 millions de dollars du gouvernement fédéral pour la construction de la YOU Housing First Youth Shelter, dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la Stratégie nationale sur le logement, a été annoncée en avril 2019.

Près de 25 % des sans-abri à London sont des jeunes, et ceux qui accèdent à des maisons d'hébergement à London le font à un âge de plus en plus précoce. Ils n'ont souvent que 16 ans. La Ville de London reconnaît que la plupart des maisons d'hébergement ne conviennent pas aux jeunes et, en 2017, la Ville a choisi YOU pour la construction d'une maison d'hébergement pour les jeunes et lui a accordé un financement de 1,2 million de dollars.

Grâce à ces engagements et à l'important soutien de la collectivité qui a versé des dons totalisant 7,1 millions de dollars, ce projet de YOU offrira de l'hébergement d'urgence et divers services à de jeunes adultes de 16 à 24 ans qui sont sans abri.

« Je suis ravi de voir la YOU Housing First Youth Shelter ouvrir ses portes et aider déjà les jeunes à risque à changer leur vie, surtout à un moment où le logement est si essentiel à notre bien-être. Notre gouvernement est fier d'avoir appuyé l'aménagement de cette maison d'hébergement de 30 lits en versant une contribution de près de 3 millions de dollars par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement, une initiative phare de notre Stratégie nationale sur le logement de 55 milliards de dollars. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la SCHL

« Les résidents de London ont fait un excellent travail pour aplanir la courbe en ce qui concerne la COVID-19, et il est maintenant temps de contribuer à aplanir une autre courbe. L'itinérance chez les jeunes est un problème sur lequel nous devons nous concentrer et, grâce à la maison d'hébergement de YOU et à son personnel dévoué, les jeunes de notre collectivité qui éprouvent des difficultés peuvent accéder aux ressources dont ils ont besoin pour aller de l'avant. Nous sommes fiers de contribuer à aplanir cette courbe très importante. » ? Ed Holder, maire de London

« De nombreux jeunes de notre collectivité sont sans abri et en souffrent énormément. Cela n'est pas acceptable. Sans un chez-soi, ces jeunes se butent à des défis impossibles à relever pour bâtir leur vie et jouer un rôle dans notre collectivité. Grâce à cet investissement, YOU aura les ressources nécessaires pour aider de nombreux jeunes de London à avoir de l'espoir, à trouver un logement et à réaliser leur plein potentiel. » - Steve Cordes, directeur général, Youth Opportunities Unlimited

Grâce à ce nouveau bâtiment, YOU vise à réaliser une économie d'énergie de 34 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 51 % par rapport aux exigences du Code national de l'énergie pour les bâtiments - Canada 2015 .

. Six des trente logements (20 %) ont été conçus pour être entièrement accessibles, et l'ensemble du bâtiment a été construit selon les principes de la conception universelle.

Avec un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada va travailler avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 nouveaux logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires existants au cours des 10 prochaines années.

va travailler avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 nouveaux logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires existants au cours des 10 prochaines années. Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique. La SNL repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et sur l'engagement d'autres intervenants - des municipalités, des gouvernements et organismes autochtones, les secteurs social et privé - afin d'améliorer concrètement les conditions de vie des Canadiens.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les transports en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du pays.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Depuis plus de 35 ans, YOU s'emploie à créer des possibilités pour les jeunes grâce à l'éducation, à la formation axée sur les compétences, aux mesures de soutien à l'emploi et aux services d'aiguillage dont ils ont besoin pour mener une vie positive. Des soins de santé aux soins dentaires, en passant par le logement, les ateliers et la formation en cours d'emploi, la vision de YOU est celle d'une collectivité où les jeunes sont accueillis et peuvent s'épanouir.

