SolidCAD continue de renforcer sa présence dans l'Ouest canadien avec l'acquisition de l'unité commerciale Bluebeam de Fusiontek

TORONTO, le 24 août 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, SolidCAD, un partenaire Bluebeam Platinum, a annoncé l'acquisition de l'unité commerciale Bluebeam de Fusiontek. Situé à Edmonton, en Alberta, Fusiontek a opéré en tant que fournisseur de services professionnels, offrant une technologie intelligente pour les industries de la conception et de la construction de bâtiments. Avec des années d'expérience, Fusiontek aide les entreprises de conception et de construction à optimiser avec succès BIM, la réalité virtuelle et la technologie de collaboration grâce à leur large gamme de services, notamment la formation, le conseil et le support. En tant que principal fournisseur de technologie et de services professionnels au Canada, SolidCAD est toujours à la recherche d'occasions de renforcer leur présence dans l'Ouest canadien et de répondre aux besoins spécifiques du marché local de l'AEC.

« Nous sommes très heureux d'accueillir l'unité commerciale Bluebeam de Fusiontek au sein de SolidCAD », a déclaré Marcus Tateishi, président de SolidCAD. « Notre équipe est prête à soutenir et à servir les clients Bluebeam avec le plus haut niveau de support, des services professionnels personnalisés, une formation et une expertise en matière de produits. Nous nous assurerons que cette transition soit à la fois facile et sans effort et à garantir que les besoins de tous les clients Bluebeam sont dépassés. Au nom de SolidCAD, nous sommes heureux d'accueillir officiellement nos nouveaux clients dans la famille ».

« Nous avons choisi SolidCAD en raison de l'excellence de leur service, la force de leur engagement et de leur présence nationale à travers le Canada », a déclaré Joe Magas, directeur général de Fusiontek. « Nous sommes heureux que nos clients travaillent avec un partenaire qui dispose d'une grande équipe de plus de 30 spécialistes techniques possédant une vaste expérience dans les secteurs de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction. L'équipe SolidCAD est une entreprise professionnelle qui offre un soutien d'expert et une large gamme de services dans les deux langues officielles du Canada. Nous savons que SolidCAD continuera à fournir un haut niveau de professionnalisme et de soutien que nous offrons à nos clients depuis des années ».

À propos de SolidCAD

Depuis plus de 25 ans, SolidCAD opère comme le plus grand fournisseur de technologies et de services professionnels au Canada. SolidCAD offre le plus haut niveau de service, un soutien d'expert et une large gamme de services et de produits professionnels personnalisés, notamment les produits Autodesk, mais sans s'y limiter. Nous offrons également les produits Bluebeam, CTC Software, Chaos Group, Matterport, Lumion et Accruent.

SolidCAD se spécialise dans les technologies soutenant une multitude d'industries incluant l'architecture, l'ingénierie, la construction, le génie civil et le secteur manufacturier. Nous nous engageons à fournir à nos clients les solutions dont ils ont besoin pour maximiser le retour sur leur investissement technologique.

À propos de Fusiontek

Depuis 2006, Fusiontek a contribué au succès des entreprises AEC avec des solutions BIM, de réalité virtuelle et de collaboration. Nous aidons nos clients à tirer le maximum des solutions technologiques pour une conception et une construction de bâtiments plus efficaces. www.fusiontek.ca

