Invitation aux médias - Sixième anniversaire de la faillite de MABE Canada





MONTRÉAL, le 24 août 2020 /CNW Telbec/ - Les personnes retraitées de MABE et le syndicat Unifor invitent les médias à l'occasion du 6e anniversaire de la faillite de MABE Canada qui les a privés de 22 % de leur rente ainsi que de leurs assurances collectives et vie. Pour l'occasion, une cinquantaine de retraités sont attendus en plus de l'équipe de direction du syndicat : Renaud Gagné, directeur québécois, John Caluori et Olivier Carrière, adjoints au directeur québécois.

Quand : Mardi 25 août 2020, entre 10h et midi Où : Face à l'ancienne CAMCO - GE - MABE au 5781, Notre-Dame Est (coin Dickson) à Montréal. Qui : Les retraités de MABE, des retraités du Conseil des retraités d'Unifor et les dirigeants du syndicat.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Communiqué envoyé le 24 août 2020 à 09:18 et diffusé par :