Le groupe Volkswagen accorde officiellement à UL une autorisation élargie en tant que laboratoire externe de test





Le laboratoire d'UL en Allemagne est homologué pour les tests en chambre d'émission conformément à la norme PV 3942

CREVELT, Allemagne, le 24 août 2020 /CNW/ - Le laboratoire d'essais de matériaux d'UL situé à Crevelt, en Allemagne, est homologué à titre de laboratoire externe pour les tests d'émission conformément à la norme PV 3942 aux fins de validation de composants Volkswagen. Les essais selon la norme PV 3942 vérifient le comportement de pièces, de composants et de produits intermédiaires pour l'intérieur des véhicules.

Le laboratoire d'essais de matériaux de Crevelt est déjà agrée par le groupe Volkswagen à procéder à des essais liés à l'environnement, aux surfaces, à la mécanique, au comportement de combustion, à la résistance des matériaux aux fluides et au textile visant des pièces et des composants intérieurs et extérieurs.

« Cette autorisation supplémentaire de Volkswagen concerne les tests en chambre conformément à la norme PV 3942, notamment l'analyse chimique et les évaluations des odeurs », explique Thomas Wagner, Ph. D., directeur des activités automobiles de la division Materials & Supply Chain à UL. « UL travaille constamment dans le but d'élargir les autorisations dont notre société pour la réalisation de tests liés entre autres au rendement et aux émissions dans le respect des normes d'essai de Volkswagen et d'autres fabricants d'équipement d'origine (OEM) », ajoute Wagner. Les normes d'essai certifiées se trouvent dans le portail des fournisseurs de Volkswagen, où UL est listé comme laboratoire homologué.

Le centre de test de matériaux á Crevelt offre un lot unique de services tout inclus. Grâce à des laboratoires d'essais hautement spécialisés, des méthodes d'essai modernes et des bases de données complètes sur les matériaux, la division Materials & Supply Chain d'UL aide les fabricants automobiles et les tiers fournisseurs à optimiser la commercialisation, tant lors de l'étape de conception du produit et de la phase préliminaire de développement que durant le processus final d'approbation de production de la pièce (PPAP).

Pour obtenir plus d'information concernant les capacités d'essais de matériaux pour automobiles d'UL, consultez le www.UL.com/drive.

