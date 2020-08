Formation de la main-d'oeuvre - Le ministre Jean Boulet annonce plus de 1,9 M$ pour la formation des travailleurs de Bridgestone à Joliette





JOLIETTE, QC, le 24 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, accorde une aide financière de 1 969 261 $ d'ici 2023 pour la formation des 1 300 employés de l'usine de Bridgestone à Joliette.

Cette aide financière, octroyée dans le cadre de la mesure Formation de la main-d'oeuvre, permettra d'augmenter les compétences techniques des employés pour les amener à utiliser de nouveaux équipements en vue de la robotisation et de l'automatisation de plusieurs procédés de fabrication. Une formation auprès des cadres est aussi prévue afin d'améliorer leurs connaissances en gestion et, ainsi, de faciliter le développement technologique souhaité.

L'usine de Joliette, la seule de Bridgestone au Canada, investira de son côté 3 657 200 $ dans ce projet. Cela lui assurera de devenir plus performante sur le marché international, notamment en augmentant sa production annuelle de près d'un million de pneus pour passer à plus de 6,6 millions d'unités produites par année.

Citations :

« Ce projet illustre l'importance de miser sur le développement des compétences des travailleuses et des travailleurs comme élément clé de la compétitivité et de la productivité de nos entreprises. En effet, les formations annoncées permettront aux employés d'améliorer leurs conditions de travail et leur progression à long terme au sein de l'entreprise. De cette manière, Bridgestone pourra compter sur une main-d'oeuvre qualifiée pour demeurer parmi les entreprises les plus compétitives dans le domaine de la fabrication de pneus en Amérique du Nord. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Votre gouvernement est fier de soutenir des initiatives comme celle de l'usine de Bridgestone de Joliette. Par ce projet, elle se donne des moyens concrets pour accroître sa productivité en plus de rester un chef de file dans son domaine. En favorisant la formation de son personnel, l'entreprise a ce qu'il faut pour développer de nouvelles opportunités d'affaires, ce qui aura des impacts économiques importants et positifs pour Joliette et la région de Lanaudière. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

L'usine de Bridgestone de Joliette produit environ 17 000 pneus par jour. Elle prévoit passer à 19 500 unités produites quotidiennement, grâce à la formation prévue.

produit environ 17 000 pneus par jour. Elle prévoit passer à 19 500 unités produites quotidiennement, grâce à la formation prévue. Le soutien en matière de formation de la main-d'oeuvre répond à un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit d'augmenter l'intégration et le maintien en emploi

