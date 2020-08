/R E P R I S E -- Invitation aux médias - La CSQ dévoile ses priorités pour la rentrée scolaire 2020/





MONTRÉAL, le 21 août 2020 /CNW Telbec/ - À l'aube de la rentrée scolaire, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et ses fédérations du réseau scolaire invitent les médias à une conférence de presse où elles feront le point sur leurs priorités pour l'année à venir.

À cette occasion, la présidente de la CSQ, Sonia Ethier, sera accompagnée de la présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), Josée Scalabrini, du président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), Éric Pronovost, et du président de la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ), Jacques Landry.

La conférence de presse aura lieu le lundi 24 août 2020, à compter de 13 heures, à la salle Clark de la Maison du développement durable.

Conférence de presse de la CSQ

Date : Lundi 24 août 2020



Heure : 13 h



Lieu : Maison du développement durable

50, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal



Quoi : Priorités de la CSQ à l'occasion de la rentrée scolaire 2020



Qui : Sonia Ethier, présidente de la CSQ

Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ

Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ

Jacques Landry, président de la FPPE-CSQ

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

Profil de la FSE-CSQ

La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) regroupe 34 syndicats représentant plus de 65 000 enseignantes et enseignants de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire est le seul regroupement au Québec représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 catégories d'emploi réparties en 24 centres de services et 19 syndicats affiliés. Au total, elle compte près de 30 000 membres.

Profil de la FPPE-CSQ

La Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) représente 19 syndicats regroupant 8500 membres répartis dans la quasi-totalité des commissions scolaires du Québec, francophones, anglophones, Crie et Kativik. Elle compte parmi ses membres différentes catégories de personnel dans les secteurs administratif, pédagogique et dans les services directs aux élèves (entre autres, psychologues, psychoéducatrices et psychoéducateurs, orthophonistes, conseillères et conseillers d'orientation, orthopédagogues, etc.).

