Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour de l'indépendance ukrainienne





OTTAWA, ON, le 24 août 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de l'indépendance ukrainienne :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés ukrainiennes au Canada et à travers le monde pour célébrer le 29e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine.

« Le Canada a été le premier pays occidental à reconnaître l'indépendance de l'Ukraine. Depuis ce jour, nous travaillons aux côtés de la population ukrainienne comme un partenaire et un ami proche. Nous avons soutenu les Ukrainiens dans leurs efforts pour protéger leur souveraineté et leur sécurité, ainsi que pour bâtir un avenir plus prospère et plus démocratique. Dans le cadre de ces efforts, les membres de nos Forces armées canadiennes participent au renforcement des capacités des Forces de sécurité de l'Ukraine par l'entremise de l'opération UNIFIER. Nous avons également conclu un accord de libre-échange entre nos deux pays et nous travaillons en étroite collaboration avec la communauté internationale afin de soutenir les mesures de réformes entreprises par l'Ukraine.

« Le Canada et l'Ukraine entretiennent des relations étroites, fondées sur des valeurs communes et des liens solides entre leurs populations. En effet, plus de 1,3 million de Canadiens d'origine ukrainienne ont choisi de s'établir dans notre pays. Chaque jour, grâce à la culture, aux traditions et à la langue qui lui sont propres, la communauté ukraino-canadienne continue à faire du Canada un pays meilleur.

« Alors que nous célébrons ces liens familiaux et amicaux profonds et durables, nous sommes aussi conscients que cette année a été difficile pour les gens de nos deux pays. La tragédie du vol PS752 d'Ukrainian International Airlines et la pandémie de COVID-19 ont causé la mort de nombreux Canadiens et Ukrainiens et ont bouleversé la vie de plusieurs autres personnes. De plus, la pandémie de COVID-19 a eu d'importantes conséquences économiques et sociales, ainsi que des impacts sur la santé, pour la population de nos deux pays. Ces épreuves nous rappellent l'importance de la solidarité et de la coopération alors que nous travaillons à assurer la sécurité et le bien-être des Ukrainiens et des Canadiens.

« Aujourd'hui, nous célébrons la relation étroite entre nos populations, mais aussi les liens culturels et les valeurs qui unissent le Canada et l'Ukraine. Nous sommes impatients de continuer à bâtir cette relation en faisant avancer nos priorités communes et nous réaffirmons notre volonté de soutenir la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine.

« Au nom de tous les Canadiens, Sophie et moi souhaitons un heureux Jour de l'indépendance ukrainienne à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui.

« Slava Ukraini! »

