Le Comité paralympique canadien et CBC/Radio-Canada assureront la diffusion de moments paralympiques historiques avec la Super Série Paralympique Retour en Arrière, une émission numérique en 10 épisodes

Lancée aujourd'hui, le 24 août, soit un an avant les Jeux paralympiques reprogrammés de Tokyo 2020, la Super Série Retour en Arrière présentera les meilleures performances des Jeux d'été des années 2000

Les émissions seront diffusées sur la page Facebook du CPC, sur CBC Gem et sur les plateformes numériques de CBC Sports et de Radio-Canada Sports

OTTAWA, ON, le 24 août 2020 /CNW/ - Les amateurs de sport à travers le Canada seront en mesure de remplir le vide laissé par les Jeux paralympiques ce mois-ci, alors que le Comité paralympique canadien (CPC) lancera aujourd'hui une émission en 10 épisodes, la Super Série Paralympique Retour en Arrière. Diffusée en anglais et en français pendant 10 jours d'affilée (soit du 24 août au 2 septembre) au cours de la période où devaient normalement se tenir les Jeux paralympiques de Tokyo 2020, la Super Série Paralympique Retour en Arrière présentera les meilleures performances des Jeux d'été de la première décennie des années 2000 et marquera le lancement du compte à rebours d'un an avant les Jeux paralympiques reprogrammés qui se dérouleront à Tokyo l'été prochain.

« Nous sommes très heureux de faire découvrir au public canadien de nombreux moments inédits grâce à la Super Série Paralympique Retour en Arrière », déclare Martin Richard, directeur exécutif, Communications et Marketing du CPC. « À l'époque, les Jeux paralympiques n'étaient pas aussi accessibles à la télévision qu'aujourd'hui, et une grande partie du public regardera ces événements et écouteront les athlètes parler de leurs performances pour la première fois. Avec le report des Jeux de Tokyo, c'était l'occasion idéale de revenir sur certains moments historiques et de diriger les projecteurs sur plusieurs athlètes exceptionnels. »

L'animation sera assurée par Benoit Huot et ses invités Stephanie Dixon (émissions en anglais) et Philippe Gagnon (émissions en français). La Super Série Retour en Arrière présentera les moments marquants des Jeux paralympiques de Sydney 2000, d'Athènes 2004 et de Beijing 2008, y compris les médailles d'or en para-athlétisme, en paranatation, en para-équestre, en boccia et en paravoile, ainsi que les performances en basketball en fauteuil roulant, en goalball et en rugby en fauteuil roulant qui ont valu des médailles aux athlètes. Chaque épisode comprendra des commentaires et des entrevues avec les athlètes, pendant que ces derniers se regarderont concourir et revivront leurs performances.

« C'était très agréable de me remémorer les Jeux paralympiques du passé et d'échanger avec plusieurs de mes anciens coéquipiers sur les souvenirs qu'ils gardent de leur participation », raconte Huot, 20 fois médaillé paralympique en natation en cinq participations aux Jeux paralympiques, de 2000 à 2016. « Le Mouvement paralympique a connu une forte croissance depuis 2000, et je me réjouis à l'idée de partager et de célébrer ces moments spéciaux avec le public, d'un bout à l'autre du Canada. »

Du lundi 24 août au mercredi 2 septembre, les épisodes de la Super Série Paralympique Retour en Arrière commenceront tous les jours à 14 h (heure de l'Est) en anglais et à 16 h (heure de l'Est) en français sur la page Facebook du CPC. Les épisodes en anglais seront également diffusés par le service de diffusion continue en direct gratuit CBC Gem, sur cbcsports.ca et via l'application CBC Sports pour les appareils iOS et Android. Il sera possible de visionner les épisodes en français sur la page Facebook de Radio-Canada et sur radio-canada.ca/sports . Après la première diffusion, les épisodes seront disponibles sur les plateformes numériques de CBC Sports et de Radio-Canada Sports, ainsi que sur le site Paralympique.ca/super-serie-paralympique.

« Même si nous n'aurons pas les Jeux paralympiques cet été, le public aura la possibilité de regarder le sport paralympique, et nous aiderons à faire passer le message sur le pouvoir du sport, et c'est merveilleux », ajoute Dixon, qui a récolté 19 médailles paralympiques en natation de 2000 à 2008 et qui est la chef de mission de l'équipe canadienne pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020. « J'espère également que nos athlètes qui s'entraînent pour Tokyo, qui ont reçu le flambeau en tant que leaders actuels du parasport, seront en mesure de regarder la série et de s'inspirer de certains des récits incroyables de l'histoire paralympique du Canada. »

La Super Série Paralympique Retour en Arrière est la première édition rétrospective de la Super Série Paralympique, qui offre en général la couverture en direct des compétitions de parasport au public canadien partout au pays. Avant la pandémie de COVID-19, l'année 2020 a vu, dans le cadre de la Super Série Paralympique, la diffusion continue en direct des Championnats du monde de paracyclisme sur piste et du tournoi de qualification de la dernière chance de rugby en fauteuil roulant pour les Jeux de Tokyo.

Vous trouverez ci-dessous l'horaire de la Super Série Paralympique Retour en Arrière. Pour plus d'information, visitez Paralympique.ca/super-serie-paralympique et suivez @CDNParalympique pour les mises à jour.

Lundi 24 août

Sydney 2000 // Athènes 2004 // Beijing 2008 // Faits saillants des cérémonies d'ouverture

Mardi 25 août

Beijing 2008 // Para-athlétisme // Chantal Petitclerc

Sydney 2000 // Paranatation // Adam Purdy , Danielle Campo , Benoit Huot , Elisabeth Walker-Young , Stephanie Dixon

2000 // Paranatation // , , , , Athènes 2004 // Paranatation // Walter Wu

Beijing 2008 // Para-équestre // Lauren Barwick

Mercredi 26 août

Sydney 2000 // Basketball en fauteuil roulant masculin - médaille d'or

Jeudi 27 août

Beijing 2008 // Para-athlétisme // Dean Bergeron , Michelle Stilwell

, Sydney 2000 // Paranatation // Jessica Sloan , Danielle Campo , Philippe Gagnon

, , Athènes 2004 // Paranatation // Chelsey Gotell , Benoit Huot

, Beijing 2008 // Paranatation // Paul Tingley

Vendredi 28 août

Sydney 2000 // Paranatation // Relais, Elisabeth Walker-Young

Sydney 2000 // Athènes 2004 // Goalball féminin - Médailles d'or

Samedi 29 août

Beijing 2008 // Para-athlétisme // Chantal Petitclerc

Sydney 2000 // Paranatation // Walter Wu , Jessica Sloan

, Athènes 2004 // Paranatation // Benoit Huot

Athènes 2004 // Boccia // Paul Gauthier

Dimanche 30 août

Sydney 2000 // Basketball en fauteuil roulant féminin - Médaille d'or

Lundi 31 août

Beijing 2008 // Para-athlétisme // Dean Bergeron , Michelle Stilwell

, Athènes 2004 // Paranatation // Anne Polinario , Benoit Huot , Stephanie Dixon

Mardi 1er septembre

Athènes 2004 // Rugby en fauteuil roulant - Médaille d'argent

Mercredi 2 septembre

Beijing 2008 // Para-athlétisme // Chantal Petitclerc

Sydney 2000 // Paranatation // Jessica Sloan , Philippe Gagnon , Stephanie Dixon

, , Athènes 2004 // Paranatation // Anne Polinario , Benoit Huot

