Mondou inaugure son 68e magasin à Verdun

L'entreprise familiale québécoise poursuit le déploiement de son concept de magasin de quartier dans un nouvel arrondissement de Montréal

MONTRÉAL, le 24 août 2020 /CNW Telbec/ - Mondou a le plaisir de procéder aujourd'hui à l'ouverture officielle d'un tout nouveau magasin dans l'arrondissement de Verdun, à Montréal. D'une superficie de 2 300 pieds carrés, cette succursale sera la deuxième, après celle de l'avenue du Mont-Royal, où sera déployé le nouveau concept de magasin de quartier. Mondou y proposera une foule de services gratuits pour les animaux, dont les populaires Coupe-griffes, Lave-toutou, Pèse-toutou et Service à l'auto, ainsi que le Marché sous-zéro proposant une vaste gamme de nourriture crue congelée pour chats et chiens.

« Au fil des ans, Mondou a grandi et évolué, tout comme son offre de produits et de services qui est, aujourd'hui, plus variée que jamais. Notre concept de magasin de quartier est une autre preuve de la capacité de notre entreprise à innover et à répondre aux besoins des consommateurs. Plus petites que les autres, ces succursales nous permettent de nous rapprocher de la communauté et de nos clients en leur offrant les produits essentiels en boutique et de nombreux services gratuits. Notre clientèle peut compléter son magasinage en ligne et ensuite récupérer ses achats en magasin ou se les faire livrer à domicile. Suite à l'inauguration de notre nouveau magasin de Verdun, où règne une vie de quartier des plus dynamiques, nous prévoyons continuer à déployer cette formule dans d'autres marchés du Québec », a mentionné Martin Deschênes, chef de la direction de Mondou.

UNE PLACE DE CHOIX DANS LE COEUR DES QUÉBÉCOIS DEPUIS 1938

En pleine expansion depuis plus de 80 ans, Mondou est passée d'un seul magasin en 1938 à 68 en 2020. Comptant aujourd'hui plus de 900 employés, l'entreprise familiale 100 % québécoise a mis sur pied, depuis sa naissance, de nombreuses initiatives qui lui ont permis de se démarquer de la concurrence et de séduire un nombre sans cesse croissant d'amoureux des animaux, tout en s'adaptant aux attentes de sa clientèle. Cette stratégie lui a permis de devenir le plus important détaillant de nourriture et d'accessoires pour les animaux de compagnie au Québec.

Fière de ses racines québécoises, Mondou se fixe comme objectif quotidien de partager sa passion pour les animaux et son expertise inégalée dans ce domaine grâce aux trois piliers qui ont contribué à la réputation d'excellence de sa marque : son savoir-faire (compétence et conseils), son savoir-être (écoute et compassion) et son savoir-vivre (engagement envers sa communauté et la cause animale).

LE BIEN-ÊTRE ANIMAL AU COEUR DE LA MISSION DE MONDOU

Depuis sa fondation, Mondou se fait un devoir de soutenir plusieurs causes touchant le bien-être animal. En plus de sa populaire campagne annuelle Mondou Mondon au profit de la fondation MIRA qui a permis d'amasser 1,6 million de dollars en 5 ans, l'entreprise québécoise organise depuis trois ans la campagne de financement Mondou Mondon au profit des refuges. Ayant pris fin le 29 juillet dernier, la troisième édition de cette campagne a permis de récolter plus de 125 000 $, pour un total de 406 000 $ en trois ans.

Croyant profondément à l'adoption responsable et refusant de vendre des animaux dans ses magasins, Mondou s'est par ailleurs associée à la SPCA Montréal (un partenaire de longue date) et à la SPA Mauricie pour inaugurer, en 2019, deux Zones adoption pour chats provenant de refuges à ses magasins de Saint-Jérôme et d'Anjou.

En avril dernier, dans le contexte de la crise de la COVID-19, Mondou a également décidé de redonner à la communauté en remettant une somme de 110 000 $ en produits et cartes-cadeaux aux organismes Moisson ainsi qu'aux refuges pour animaux abandonnés de plusieurs régions du Québec. Grâce à ce geste, Mondou tenait à venir en aide aux propriétaires d'animaux en difficulté et ainsi éviter que ceux-ci soient contraints d'abandonner leur animal pour des raisons financières.

UNE ENTREPRISE RÉCOMPENSÉE POUR SON SENS DE L'INNOVATION

Preuve du succès de ses différentes innovations, Mondou s'est classée, pour une 3e année consécutive en 2019, dans le Top 10 de l'Indice WOW de la firme Léger qui évalue l'expérience client chez près de 300 détaillants du Québec au moyen d'un vaste sondage effectué auprès de plus de 15 000 personnes.

En mars 2020, Mondou a également fait son entrée officielle au prestigieux palmarès des Sociétés les mieux gérées au Canada établi par la réputée firme Deloitte. Afin de figurer au sein de ce classement, Mondou a su se démarquer au niveau de sa stratégie d'entreprise, de l'innovation dont elle fait preuve ainsi que de son engagement envers ses employés et la communauté.

Reconnue comme un employeur de choix, Mondou a par ailleurs créé, en 2007, l'Académie Mondou. Chapeauté par des vétérinaires et techniciens vétérinaires, ce programme de formation continue permet à toutes les équipes, et en particulier aux conseillers en magasin, de demeurer à l'affût des meilleures pratiques de l'industrie et de parfaire leurs connaissances du monde animal.

Adresse du nouveau magasin de Verdun :

311, rue de l'église

Montréal, Québec, H4G 2M3, CA

Heures d'ouverture :

Lundi, mardi et mercredi : 9 h à 19 h

Jeudi et vendredi : 9 h à 21 h

Samedi et dimanche : 9 h à 17 h

À propos de MONDOU

Fondée en 1938 par l'entrepreneur montréalais Joseph-Émilien Mondou, Mondou est une entreprise familiale québécoise qui offre des produits, des services et des conseils pour le bien-être et la santé des animaux. Depuis l'acquisition de ce fleuron québécois par la famille Legault en 1983, l'entreprise a vu son nombre de magasins passer d'un seul à 68, et ce, grâce à l'engagement exceptionnel de ses employés passionnés qui sont aujourd'hui plus de 900 à travers le Québec. Au coeur de cette évolution est demeurée la même passion pour les animaux, comme en fait foi le slogan « La plus grande marque d'affection »! Beaucoup plus qu'un simple magasin de nourriture pour animaux, Mondou se démarque par l'expertise de son équipe de conseillers chevronnés et par son engagement à ne pas vendre d'animaux. Ayant le bien-être animal au centre de ses valeurs, Mondou est d'ailleurs fortement engagée auprès de ses organismes partenaires et travaille à faire avancer la cause animale à travers de nombreuses initiatives. C'est grâce à cette passion authentique que Mondou est, depuis plus de 80 ans, le leader incontestable dans son domaine. Mondou, la plus grande marque d'affection!

