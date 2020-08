Dernière journée d'auditions publiques de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs





QUÉBEC, le 24 août 2020 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que les membres de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs tiendront leurs dernières auditions publiques d'une série amorcée en novembre dernier.

Les consultations menées au début des travaux ont permis d'établir un portrait global de la situation de l'exploitation sexuelle des mineurs au Québec. Les membres de la Commission souhaitent maintenant approfondir certains aspects et entendre les témoins sur des questions ciblées. Cette journée se terminera avec une séance privée, qui permettra aux membres de la Commission d'entendre des témoignages de victimes d'exploitation sexuelle.

Par la suite, le travail de réflexion et de rédaction se poursuivra et les membres de la Commission soumettront leur rapport à l'Assemblée nationale, à l'automne 2020.

Rappelons que depuis le lancement des travaux, la Commission spéciale a entendu une soixantaine d'intervenants et intervenantes, lors des consultations particulières et des auditions publiques, et qu'elle s'est déplacée à Montréal et à Val-d'Or.

La liste complète des personnes et des groupes entendus et l'horaire détaillé des travaux se trouvent sur la page de la Commission dans le site Internet de l'Assemblée nationale.

Les travaux de la Commission seront diffusés en direct dans le site Internet de l'Assemblée nationale.

Source :

Astrid Martin

Secrétaire de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs

Assemblée nationale du Québec

Téléphone : 418 643-2722

Courriel : csesm@assnat.qc.ca

Renseignements :

Julie Champagne

Conseillère en communication et relations médias

Assemblée nationale du Québec

Téléphone : 418 643-1992, poste 71115

Courriel : julie.champagne@assnat.qc.ca

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Communiqué envoyé le 24 août 2020 à 08:30 et diffusé par :