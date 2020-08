Morneau Shepell élargit l'accès au soutien en santé mentale immédiat destiné aux Canadiens





La société augmente sa capacité clinique, prévoyant une augmentation des demandes d'assistance en lien avec les enjeux liés à la pandémie, y compris l'anxiété engendrée par la rentrée scolaire

TORONTO, le 24 août 2020 /CNW/ - Morneau Shepell, un grand fournisseur de services de mieux-être global, de santé mentale et de santé mentale numérique, annonçait aujourd'hui avoir augmenté de 25 pour cent les capacités de son réseau clinique afin d'avoir les ressources nécessaires pour fournir du soutien en santé mentale immédiat aux Canadiens qui en ont besoin. La société a pris cette mesure en prévision d'une augmentation des demandes de soutien liées aux enjeux entourant la pandémie, par exemple l'anxiété découlant de la rentrée scolaire ou du retour au travail, et du stress engendré par l'incertitude quant à la fin de la pandémie de COVID-19.

Pour un quatrième mois consécutif, les scores à l'Indice de santé mentaleMC de Morneau Shepell montrent que la pandémie continue d'affecter tous les Canadiens. Ces scores reflètent une population dont la santé mentale est similaire à celle du un pour cent des Canadiens les plus en détresse. Alors qu'on parle de plus en plus de la reprise économique, de la réintégration des milieux de travail et de la rentrée scolaire, l'ampleur et la portée du soutien en santé mentale doivent aussi augmenter.

« Morneau Shepell est fière de fournir un soutien en santé mentale immédiat à tous les Canadiens, tous les jours », affirme Stephen Liptrap, président et chef de la direction. « Depuis plus de 40 ans, nous sommes présents auprès des Canadiens quand ils ont besoin de nous, partout et en tout temps, et en conséquence, il est tout naturel d'augmenter notre capacité clinique. Nous nous assurons ainsi que les personnes qui ont besoin d'aide et en demandent n'attendront pas, alors que leur nombre augmente constamment, et que nous continuons à offrir un soutien constant à celles qui composent avec une incertitude croissante en raison de la COVID-19. »

Morneau Shepell offre un programme d'aide aux employés et à la famille (PAEF) et un programme de thérapie cognitivo-comportementale sur Internet, AbilitiTCCiMC, tous deux accessibles par téléphone et au moyen d'une application mobile. Ces programmes sont dotés du plus grand réseau de fournisseurs cliniques au Canada, assurant que les utilisateurs ont un accès immédiat à l'assistance d'un clinicien peu importe quand ils appellent, sans devoir attendre.

Les personnes demandant du soutien au titre du PAEF et d'AbilitiTCCIMC sont jumelées aux conseillers les plus compétents pour répondre à leurs besoins particuliers en matière de mieux-être. Ces programmes peuvent également jumeler les Canadiens à des thérapeutes ayant vécu des expériences similaires aux leurs, ou dont les domaines de spécialité sont pertinents à leur genre, leur pays, leur langue, leur origine ethnique, leur religion, leur âge, etc. En élargissant l'accès à ses programmes en santé mentale et accroissant leur efficacité, Morneau Shepell fait en sorte que les Canadiens continueront de recevoir les soins spécialisés dont ils ont besoin.

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est le principal fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une approche intégrée du mieux-être des employés grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients des solutions de calibre mondial afin de favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite, et les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell compte environ 6 000 employés qui travaillent avec près de 24 000 organisations clientes, lesquelles utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements sur la société, visitez le site morneaushepell.com.

