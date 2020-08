H2O Innovation remporte 6 nouveaux projets, totalisant 17,8 M $, et adopte un nouveau positionnement pour son premier pilier d'affaires





QUÉBEC, 24 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) ? H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a remporté six (6) nouveaux projets municipaux et industriels en Amérique du Nord. Ces nouveaux contrats, d'une valeur totale de 17,8 M $, porteront le carnet de commandes de projets de la Société à 42,2 M $.



Le premier projet remporté par la Société consiste en système membranaire intégré pour la modernisation d'une usine de traitement d'eau municipale au Manitoba, totalisant 10,0 M $. Lorsqu'il sera complété, ce projet sera considéré comme l'un des plus grands systèmes membranaires intégrés, produisant de l'eau potable, au Canada. Seule la partie d'ingénierie détaillée de l'usine et de l'étude pilote de 12 mois, représentant 0,7 M $, a été ajoutée au carnet de commandes. Le reste sera ajouté au carnet de commandes une fois le projet pilote complété. Le système, conçu par H 2 O Innovation, traitera les eaux de surface d'une rivière par ultrafiltration (« UF ») puis par nanofiltration (« NF »). La capacité de traitement initiale sera de 5 440 m3/heure (34,5 MGD) pour le système d'UF et de 4 350 m3/heure (27,6 MGD) pour le système de NF.

Le deuxième contrat octroyé à H 2 O Innovation, par un client industriel, concerne la fourniture d'un système d'osmose inverse (« RO ») à 6 trains, comprenant des pompes d'alimentation et des filtres à cartouche, un système de nettoyage et de rinçage, ainsi qu'un système de dosage d'antitartre. Ce dernier traitera 1 140 m3/heure (6,0 MGD) pour un client dans l'industrie agroalimentaire situé dans l'État de l'Ohio.

Le troisième projet, également pour un client industriel, concerne l'agrandissement d'un système de traitement d'eau existant qu'H 2 O Innovation avait fourni en 2007. Le client cherchait à augmenter sa capacité de production en raison de la demande croissante en eau. La Société fournira trois (3) trains d'UF supplémentaires d'une capacité totale de 57 m3/heure (250 GPM), un (1) train RO d'une capacité de 41 m3/heure (180 GPM) ainsi qu'un (1) filtre au sable pour la tour de refroidissement.

La Société a également remporté deux (2) autres projets municipaux dans les provinces canadiennes du Nouveau-Brunswick et de l'Alberta. Le premier d'entre eux consiste en un système de traitement d'eau d'une capacité de 95 m3/heure (0,5 MGD) pour le village de Petit Rocher (NB). Le projet traitera les eaux de surface par filtration multimédia (« MMF ») puis NF. Quant au second contrat, il s'agit d'un système de bioréacteur à membranes (« MBR ») qui viendra remplacer la station d'épuration d'une ville en Alberta. H 2 O Innovation opère cette usine depuis 2018, et le nouveau MBR augmentera la portée du contrat d'opération et maintenance (« O&M ») de la Société.

Enfin, H 2 O Innovation construira un système de dessalement d'eau de mer par osmose inverse (« SWRO ») de 57 m3/heure (0.3 MGD) pour une station balnéaire dans les Caraïbes.

En plus des nouveaux projets annoncés précédemment, la Société est fière d'annoncer un changement stratégique dans l'alignement de ses activités. Dans le premier pilier d'affaires, les activités de Projets de traitement d'eau et d'eaux usées et de Services après-vente seront regroupées en une seule entité appelée Technologies de traitement d'eau et Services. « Nous croyons que cette nouvelle appellation et repositionnement reflèteront mieux qui nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous avons à offrir à notre clientèle. La combinaison des deux lignes d'affaires nous permettra de développer des relations durables avec nos clients et de gagner de l'efficience opérationnelle. En maximisant la fidélisation de notre clientèle, notre équipe se concentrera davantage sur les activités générant plus de revenus récurrents, ce qui contribuera également à améliorer nos marges bénéficiaires brutes », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d'H 2 O Innovation.

À propos d'H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d'eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l'énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit i) les technologies de traitement d'eau et services ; ii) les produits de spécialité, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie du traitement de l'eau ; iii) ainsi que des services d'opération et de maintenance des systèmes de traitement d'eau et d'eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

