/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Dernière journée d'auditions publiques de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs/





QUÉBEC, le 20 août 2020 /CNW Telbec/ - Le président de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs, M. Ian Lafrenière, invite les représentantes et représentants des médias à un point de presse avant la dernière journée d'auditions publiques de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. M. Lafrenière sera accompagné de la vice-présidente, Mme Christine St-Pierre, et des membres du comité directeur, M. Alexandre Leduc et Mme Méganne Perry Melançon.

POINT DE PRESSE



Date : Lundi 24 août 2020



Heure : 8 h 30



Lieu : Hall principal de l'hôtel du Parlement, près de la porte 2

Source et renseignements



Astrid Martin

Secrétaire de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs

Téléphone : 418 643-2722

Courriel : csesm@assnat.qc.ca

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Communiqué envoyé le 24 août 2020 à 07:00 et diffusé par :